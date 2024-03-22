Два года от победы в боях под Мощуном: как выглядит поселок и что говорят местные

Бои за Мощун - называют одними из ключевых в обороне страны в начале 2022 года. Сегодня тем событиям, а именно - победе украинских военных над россиянами, исполняется ровно два года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мощун до сих пор не полностью восстановлен

Мощун - небольшое село, окруженное лесом и поймой реки Ирпень. В первые дни после освобождения Мощуна всюду были руины, сожженная техника, тела оккупантов и домашние животные, которые уцелели.

Единственным человеком, которого в конце марта 2022 года здесь застали наши солдаты - была Лидия, она не выезжала. Выходила только готовить еду, и тушить пожары, после прилетов. Чем уберегла свой и некоторые соседские дома.

Лидия в марте 2022 года

Сейчас Лидия говорит, что в селе некоторые восстанавливают дома самостоятельно, ей окна поставили волонтеры. А посеченную осколками крышу еще не меняли, хотя госкомиссия и была. Сейчас Мощун до сих пор в руинах.

Староста Вадим Жердецкий, говорит, что госпрограмма по восстановлению была принята только год назад. А вот дальше оказалось - что генплана нет, в котором были бы и дачные дома, которых тоже здесь хватает, и которые также пострадали. Поэтому восстановление и тормозилось. И вот с началом этого года проблему вроде решили.

Мощун

"У нас до 30 человек уже получили сертификаты на покупку жилья. А остальные - стоят уже принять обработанные заявки на получение средств для восстановления своих домов", - говорит он.

В поселке на сейчас восстановлено дом культуры и ФАП, центр помощи и все дороги, и еще несколько десятков домов за счет волонтеров и фонда восстановления Мощуна. Но масштабы разрушений все равно не скрыть - из 470 домов, ни одного без повреждений. А от половины - остался только фундамент.

Бои за Мощун

В Мощуне были одни из самых ожесточенных боев во время обороны Киева. Здесь россияне пытались обойти украинских военных, о которых "поломали зубы" в Ирпене и возле Бучи, и вблизи Гостомеля. Артиллерии у оккупанта было без лимита, десятки вертолетов и целые колонны бронетехники, которые пытались форсировать реку Ирпень - потому что отсюда до столицы менее 10 километров, вспоминает один из защитников Мощуна, экс-командир 4 роты теробороны 204 батальона Александр Кононенко

Те более 3 недель непрерывных боев, говорит Кононенко, трудно и вспоминать. Верит - о победах бойцов Вооруженных сил и Национальной гвардии, теробороны и сил специальных операций еще будут писать книги и снимать не одно кино. А еще радуется, потому что хоть Мощун до сих пор сильно разрушен - в него вернулись люди, более 80% жителей.

Мощун

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Напомним, что во время ракетной атаки по Запорожью оккупанты ударили по дамбе ДнепроГЭС.

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