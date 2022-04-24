Два месяца войны: как менялась Украина и мир, основные итоги и переломные моменты

ТСН.ua собрал 14 главных дат страшной путинской войны против Украины, которая длится уже два месяца. Вспомним об уничтожении "Мрії", победе в битве за Киев, нерешительности Европы и блокадном Мариуполе.

Западная разведка давала нам всего несколько дней. Украина держится уже третий месяц. Только сейчас нам согласились поставлять тяжелое вооружение, ведь, очевидно, думали, что мы не устоим. Украинцы же продемонстрировали, что могут останавливать российские танки не только Javelin и NLAW, но и голыми руками.

За два месяца войны в Украине погибли 213 детей. Более 602 детей пострадали. Лишь в субботу, 23 апреля, за день до самого светлого праздника Пасхи, россияне выпустили по Одессе 7 ракет, убив 3-месячного младенца. "Подонки зловонные! Как их еще назвать?!", — ответил Владимир Зеленский на этот ракетный обстрел.

Да, американцы предупреждали, что будет война. Однако даже они не представляли, на какие зверства способна путинская машина смерти, которой плевать на 22 тыс. убитыми. Жестокая резня и геноцид, изнасилование, пытки и сожжение всего живого – это настоящая цель войны России против Украины. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Путин и Шойгу даже планировали создать для украинцев концлагеря в Западной Сибири.

Но не получилось. Россияне могут уничтожить нашу "Мечту" – самый большой транспортный самолет в мире. Но это железо, которое мы отстроим. А вот уничтожить подлинную мечту украинцев на мирное будущее в независимой и свободной стране Москва не сможет.

ТСН.ua собрал важнейшие даты двух месяцев этой страшной войны против Украины.

21 февраля

Это был понедельник. До полномасштабного вторжения сразу на трех фронтах оставалось три дня. Путин собирает театрализованное представление под названием "расширенное заседание Совета безопасности РФ", где публично вроде бы унижает директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.

Это потом стало понятно, что видео было заранее склеено и смонтировано. И в Кремле даже не пытались этого скрыть. Все подавалось под соусом необходимости защиты "русскоязычного народа Донбасса от геноцида украинских националистов и фашистов".

После заседания Совбеза Путин подписал указы о признании "ДНР"/"ЛНР", причем в административных границах Донецкой и Луганской областей. В тот же день поздно вечером российские телеканалы показали срочное видеообращение Путина, где он прямо сказал: "Вы хотите декоммунизироваться? Мы готовы показать, что такое настоящая декоммунизация".

Associated Press

Уже тогда украинцам было ясно, что это объявление войны. Европа ведь проснуться не могла. Лишь 22 февраля Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Однако с введением мощных экономических санкций как ЕС, так и США не торопились. Были введены только персональные. По их логике, зачем отрезать Россию от мира, если еще ничего не произошло.

24 февраля

Москва придумала свой "мир Геббельса", где рассказывает, что уничтожает "нацизм" в Украине, как и во время Второй мировой войны. Лозунг путинской России "можем повторить", популярное среди россиян 9 мая, в то время как весь мир говорит "никогда снова" 8 мая, воплотился в жизнь.

Ровно в 5 утра, 24 февраля, Путин начал бомбить Киев, как это в свое время сделал Гитлер. Однако, по словам Алексея Данилова, на самом деле война началась в 3:40 утра с вторжения на участке Милово в Луганской области. Через час двадцать, то есть ровно в пять часов, после срочного видеообращения Путина, наступление началось везде.

Associated Press

В Кремле это назвали "специальной военной операцией". Однако всем было ясно, что это война. СНБО спешно собрался на заседание, а Верховная Рада ввела военное положение. Уже потом из единичных комментариев западных чиновников было понятно, что они не ожидали такого массированного наступления на всех фронтах с применением авиации, "Калибров", "Искандеров" и тяжелой артиллерии.

Лишь 25 февраля европейские страны одна за другой начали закрывать свое авиационное пространство для российских самолетов, а Германия допустила, что готова отключить Россию от SWIFT. Хотя и сегодня они оставляют себе лазейку через некоторые российские банки рассчитываться с Путиным за его кровавый газ.

27 февраля

Это было воскресенье, запомнившееся украинцам новостью об уничтожении в Гостомеле крупнейшего в мире транспортного самолета "Мрия". В соцсетях до сих пор идут споры, почему самолет не вывезли, если знали, что будет война.

Мечта

Однако стоит напомнить самое главное – ВСУ отбили Гостомель, где россияне планировали взорвать десант, с помощью которого хотели захватить Киев. Полный контроль над городом и аэродромом украинским воинам удалось установить 3 марта.

28 февраля

На четвертый день войны Украина официально направила в Брюссель свою заявку на членство в ЕС. И это были не просто пафосные действия. У нас реально шанс на членство в Евросоюзе.

Да, процесс не будет быстрым. И он точно не активизируется до окончания войны с Россией. Однако у Украины есть все шансы официально получить статус кандидата на членство. Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен передала Владимиру Зеленскому так называемый опросник. Мы его уже заполнили и отправили в Брюссель.

Офис Президента Украины

По словам президента Европейского совета Шарля Мишеля, который также был с визитом в Киев 20 апреля, ЕС обнародует ответ о вступлении Украины в ЕС до конца июня. Однако уже сейчас ясно, кто будет против.

Во-первых, это Венгрия. Еще 27 февраля она отказалась поставлять нам оружие, а затем запретила провозить его транзитом через свою территорию к украинской границе. Более того, чтобы выиграть парламентские выборы, премьер Виктор Орбан, изо всех сил выслуживаясь перед Путиным за дешевый газ, на роль внешнего врага кроме "плохого" Брюсселя и Сороса, записал еще и Зеленского. А после выборов еще предположил, что резня в Буче может быть инсценировкой. В МИД Польши уже высказались, что Орбан совершает самую большую в истории Венгрии ошибку. Однако он об этом не думает.

Во-вторых, это, как оказалось, Австрия. Несмотря на то, что канцлер Карл Негаммер летал к Путину, чтобы, очевидно, своими глазами убедиться, что в Кремле все окончательно сошли с ума, глава МИД страны Александр Шалленберг заявил, что Украине не стоит предлагать членство в ЕС.

В то же время, по его словам, Киеву можно предложить "другой путь" – присоединение к Единой экономической зоне ЕС или сохранение действующего уровня Соглашения об ассоциации. В украинском МИДе уже отреагировали. По словам спикера ведомства Олега Николенко, продолжать под разными предлогами откладывать членство Украины в ЕС или искать ему альтернативу, значит потакать агрессивным планам Путина.

2 марта

Лишь на седьмой день полномасштабной войны ЕС отрезал семь российских банков от международной платежной системы SWIFT, преодолев вето Германии, Италии, Венгрии и Кипра. Однако под санкционный каток до сих пор не попали "Газпромбанк" и "Сбербанк", через которые проходят расчеты за газ, нефть и уголь с Европой.

Тем не менее, еще более болезненным ударом для России стал выход с их рынка Visa и Mastercard. Россияне больше не могут рассчитываться и снимать деньги с этих карт за рубежом, их выпуск в России запрещен, а Apple Pay и Google Pay запретили обслуживать эти карты россиян.

3 марта

Именно в этот день началась блокада Мариуполя, которая продолжается до сих пор. На сегодняшний день города просто не существует – россияне уничтожили его на 95-98%. Уже 52 дня идет блокада. Путин не разрешает вывезти мирных людей. В городе до сих пор остается много детей, уже полтора месяца не видевших солнца.

t.me/polkazov/4429

По словам Зеленского, многих украинцев враг вывозит на территорию РФ и они там просто исчезают. На сегодняшний день в Россию вывезли от 3,5 до 5 тыс. украинских детей. Об их дальнейшей судьбе мы ничего не знаем. Как и почти о миллионе украинцев, вывезенных из Донбасса в Россию. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, возле Мариуполя россияне обустроили несколько братских могил. Только в одном из них может быть до 9 тыс. человек.

Также читайте Разбомбленые дома и выжженная земля: появились жуткие фото почти уничтоженного оккупантами Мариуполя

Пока военного пути для деблокады Мариуполя не существует. И те, кто до сих пор защищает город, в том числе украинские военные на Азовстали, который продолжает беспощадно бомбить российская авиация, по словам Зеленского, это прекрасно понимают. И мир прекрасно это понимает. Это ужасная трагедия для Украины. Однако почему-то только неделю назад Запад начал поставлять нам тяжелое вооружение. Если бы это было сделано раньше, блокады Мариуполя, возможно, и не было бы.

10 марта

США полностью отказались от российской нефти, газа и угля. Великобритания, как и Польша, сделает это до конца года. Это стало поворотным моментом для Европы, особенно Германии. Берлин согласился на угольное эмбарго России, которое ЕС вводит уже с августа.

По нефти, по информации Politico, она может быть включена в шестой пакет санкций, о котором ЕС заявит уже на следующей неделе. Однако до сих пор непонятно по какой схеме. Некоторые страны-члены предлагают накапливать деньги за покупку российской нефти на спецсчетах, чтобы заставить Путина таким образом закончить войну.

Относительно газа, это решение в ЕС блокируют три страны: Германия, Венгрия и Австрия. ТСН.ua уже писал, что каждый день от продажи своих энергоносителей в Европу Путин получает по $1 млрд. Ежегодно от продажи газа, нефти и угля в целом Россия зарабатывает до $200 млрд. Этого Путину вполне хватит, чтобы профинансировать социалку и оборонку (в прошлом году Россия на это потратила $210 млрд.).

13 марта

Министру финансов России Антону Силуанову все-таки пришлось официально признать, что из-за санкций ЕС и США Россия потеряла доступ к половине своих золотовалютных резервов. А это не много ни мало, а $300 млрд от около $640.

В разных российских СМИ и пабликах можно встретить целые теории заговора о том, кто же в России допустил и упустил возможность блокирования Западом резервов российского Центробанка. И здесь у Путина возникает сразу две огромные проблемы.

Во-первых, замороженные долларовые и евровалютные золотовалютные резервы приближают Россию к дефолту, который может произойти уже к 9 мая. То есть, на параде по случаю Дня победы, так любящего Путин, придется объявлять не о "победах" российской армии в Украине, а объяснять россиянам, почему же произошел дефолт.

Во-вторых, Киев активно ведет переговоры со странами, где, собственно, эти сотни миллиардов и заморожены, чтобы Россия потеряла их навсегда. То есть, чтобы эти средства были направлены в фонд восстановления Украины. В принципе, то же самое можно сделать и со средствами от продаж Европе российской нефти и газа.

29 марта

В этот день в Стамбуле состоялись первые великие переговоры между украинской и российской делегациями. Киев впервые передал Путину будущий очерк договора о гарантиях нашей безопасности и, по сути, об окончании войны.

ТСН.ua подробно анализировал содержание украинских предложений. Да, мы де-факто отказывались от вступления в НАТО, соглашаясь на нейтралитет и статус безъядерного государства (которого у нас и так нет). Однако предлагали странам ядерного клуба и многим другим предоставить нам гарантии, аналогичные 5 статье Устава НАТО, где нападение на одну страну считается нападением на весь Альянс.

Офис Президента Украины

Однако ни одна страна не готова предоставить нам такие гарантии. Максимум, на что может рассчитывать Украина – это оружие, финансовая поддержка и обмен разведданными. Воевать за нас с Россией никто не хочет.

Да и эти украинские предложения действовали еще до того, как весь мир узнал о резне в Буче и зверствах в Мариуполе. Зеленский пообещал: если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, если будут провозглашены псевдореферендумы в новых псевдореспубликах, как россияне это хотят сделать в Херсоне, Украина выйдет из любых переговорных процессов.

3 апреля

Именно в этот день Украина выиграла битву за Киев, Чернигов, Житомир и Сумы. Блиц-льд Путина по взятию столицы и севера за 3-4 дня провалился. Однако тогда ни Украина, ни мир даже не догадывались, какую цену Путин уступил.

Когда украинские войска начали заходить в Бучу, Гостомель, Бородянку, Ирпеня, и дальше на Киевщину и Черниговщину, от увиденного ужаснулся весь мир. Улицы этих городов, городков и деревень превратились в реки крови мирных украинцев. Прямо на дорогах лежали трупы мужчин, женщин и детей, остатки недожженных женщин, которых до этого пытали и насиловали. Множество братских могил прямо во дворах, где похоронены сотни ни в чем невинных украинцев. Всех их убили российские военные, вынесшие из украинских домов стиральные машины, бытовую технику, ковры и даже нижнее белье.

Европейские лидеры создали в соцсетях хештег #Бучарезанина, призвав к независимому расследованию. Однако пятый пакет санкций, который ЕС ввел в ответ на жестокий путинский геноцид, оказался беззубым. Единственное, что он включал, — это запрет наземного транзита для российских грузовиков и эмбарго на российский уголь (которого Европа не так уж много покупает), однако и то с августа.

Европейские лидеры не готовы уступить свое благополучие, пока украинцы продолжают умирать. Более того, Запад оказался не готов даже признать это геноцидом. Пока Джо Байден на весь мир заявлял, что это настоящий геноцид, президент Франции Эммануэль Макрон уклонялся от ответа, утверждая, что "украинцы и россияне – братские народы".

9 апреля

Визит британского премьера Бориса Джонсона в Киев стал не только знаковым, но историческим. По всему миру он продемонстрировал, что битва за Киев выиграна – украинская столица Путину не по зубам. Из Польши Джонсон добрался до Киева поездом "Укрзализныци", о чем сделал отдельный пост, поблагодарив украинских железнодорожников.

Однако самое главное – это согласие Лондона поставлять Украине противокорабельные ракеты Brimstone и другое тяжелое вооружение, чего не было раньше. Сразу после этого аналогичные шаги, включая поставки артиллерии, наконец сделали США и Канада. Вдобавок к вертолетам, гаубицам и дронам-камикадзе, которые американцы нам уже поставили, можно говорить о возможности украинских ВС осуществлять наступление, а не только обороняться.

Однако это не решает самую главную проблему – как закрыть небо. Для этого нам нужны системы ПВО и ПРО. Именно поэтому мы не можем деблокировать Мариуполь, потому что там Россия полностью контролирует небо. Возможно, этот вопрос обсудят во время визита в Киев американских министра обороны Ллойда Остина и госсекретаря Энтони Блинкена, который анонсировал Зеленский в субботу вечером на пресс-конференции в метро.

13 апреля

Украинские ВМС двумя ракетами "Нептун" потопили флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва". Несколько дней российское Минобороны не подтверждало эту информацию, заявляя, что судно до сих пор на плаву. Однако впоследствии Кремлю пришлось признать, что "Москва" затонула. А еще через неделю – погиб один из 500 членов экипажа.

ТСН.ua уже писал, что, во-первых, уничтоженный крейсер – это 10% российского флота в Черном море, без которого они не смогут взорвать десант, что они планировали для захвата Одессы.

Во-вторых, сейчас эскадра ЧФ не подойдет безнаказанно к нашему берегу, потому что мы можем применить авиацию.

После уничтожения российского ракетного крейсера "Москва" в Кремле началась настоящая истерика.

Во-первых, Россия начала открыто угрожать Украине ядерным оружием. И к этому, кстати, не советует относиться легкомысленно директор ЦРУ Уильям Бернс. Владимир Зеленский также допускает, что безумный глава Кремля может на это пойти, если будет видеть, что его распиаренная "мощная" армия везде проигрывает.

CNN

Во-вторых, в России между ФСБ и Минобороны началась война до смерти. Там ищут виновных в провале сделки по взятию Киева. Уход российских войск из-под Киева, Житомирской, Черниговской и Сумской областей в Кремле назвали "жестом доброй воли". Однако и украинцы, и мир понимают, что Россия на этих направлениях потерпела сокрушительное поражение и разгром.

Именно поэтому Путин решил вернуться к первоочередному замыслу – взятию Донбасса, захватив еще и сухопутный коридор в Крым. В Минобороны РФ это назвали "второй фазой спецоперации" и даже заявили, что хотят выйти вплоть до Приднестровья. Амбициозный план. Однако для этого россиянам нужно взять сначала Николаев, чтобы потом выйти в Одессу. Однако пока получается так, что они 20 раз не могут взять Чернобаевку.

9 мая

Понятно, чего хочет достичь Путин до 9 мая – захватить Донбасс и юг, обеспечив сухопутный коридор в Крым. Ему же надо проводить "победный" парад 9 мая. Фактически в Кремле решили реанимировать проект "Новороссия". Однако уже даже американские СМИ сомневаются, что у Путина что-нибудь получится, потому что у российской армии просто нет столько сил.

По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, через 2-3 недели у россиян закончатся запасы и резервы, которые они готовили к так называемой второй фазе наступления на Донбассе. То есть к параду на День победы 9 мая Путин финиширует с пустыми руками для россиян внутри своей же страны.

ФОТО: соцсети

Еще в начале первой фазы войны, по словам журналиста-расследователя, основателя Ballingcat Христа Грозева, ВСУ уничтожили 90% лучших десантников российской армии. К тому же у Путина осталось лишь около 30% высокоточных ракет. И Россия не сможет выработать новые, потому что под санкциями никто ей не продаст зарубежные комплектующие.

Поэтому у Путина остается два пути: либо использовать тактическое ядерное оружие, либо садиться за стол переговоров с Зеленским, которого он не признает президентом Украины, и Украину за независимое государство тоже.