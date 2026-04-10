Два месяца в окопе в одиночестве: солдат ДШВ рассказал, почему остался один на позиции (видео)

Вячеслав Ткаченко

Солдат 82-й Слобожанской бригады ДШВ, Герой Украины Вячеслав Ткаченко на псевдо «Массажист» после гибели побратимов остался один на 90 дней в разбитом блиндаже под постоянными атаками дронов, штурмами российской пехоты и обстрелами.

В эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко герой рассказал, как все началось.

«Ну так получилось. Побратимов потерял я в первый месяц. Мы вроде бы спокойно сначала зашли, просидели… И, короче, рано или поздно мы спалились», — говорит военный.

Без связи, иногда без оружия, с минимальным количеством пищи он продолжал выполнять задачи, координировать огонь и выживать там, где шансы были минимальны.

«Координировать, слушать технику, которая из Белогоровки уже выезжала. А ее очень слышно. Главное, что так просто не особенно можешь услышать. А я обратил внимание, что лежишь в земле, а вибрация такая четкая, слышно. И направление я уже знал, где у меня юг, север…», — рассказывает Вячеслав Ткаченко.

Он говорит, что не сойти с ума помогала рация, которую можно было слушать и общаться с побратимами. После долгожданного выхода с позиции и возвращения домой военный получил высшую государственную награду — звание Героя Украины.

В гражданской жизни Вячеслав Ткаченко занимался ремонтами. После возвращения с фронта говорит — мечтает открыть свой бизнес.

Полное интервью с Вячеславом Ткаченко смотрите на YouTube-канале ТСН: РАЗГОВАРИВАЛ С ЖУКАМИ, ВЫРОСЛО ПЯТОЕ УХО! КАК «НЕ СДУРЕТЬ» ЗА 90 ДНЕЙ В ОКОПЕ НАЕДИНЕ? МАССАЖИСТ