Два раза ударил по голове: в Днепре на пляже мужчина до смерти забил отдыхающего

Два раза ударил по голове: в Днепре на пляже мужчина до смерти забил отдыхающего

Сейчас подозреваемый в убийстве разыскивают правоохранители.

В Днепре на одном из городских пляжей подрались отдыхающие. В результате чего один из них скончался в больнице.

Об этом ТСН.ua сообщили в Днепровском отделении полиции.

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Инцидент произошел на Мануйловский пляже. Между отдыхающими произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку. Видео инцидента очевидцы опубликовали в Сети.

На ролике видно, как у одной из беседок толкаются люди. В какой-то момент неизвестный несколько раз ударил одного из мужчин. После чего тот отступил и упал.

"В полицию поступило сообщение, что в больницу с телесными повреждениями доставили мужчину. Предварительно, во время конфликта гражданин нанес 31-летнему отдыхающему повреждения, от которых тот скончался в больнице. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины", — рассказала нам пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.

Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину. Если в суде будет доказана его вина, за решетку он отправится на срок до 10 лет.

Напомним, что турист из Днепра рассказал о "приключения" украинцев в заблокированном аэропорту Бодрума. По его словам, в терминале были вооруженные люди.

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