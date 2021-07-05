Два раза ударил по голове: в Днепре на пляже мужчина до смерти забил отдыхающего

Сейчас подозреваемый в убийстве разыскивают правоохранители.
В Днепре на одном из городских пляжей подрались отдыхающие. В результате чего один из них скончался в больнице.
Об этом ТСН.ua сообщили в Днепровском отделении полиции.
Инцидент произошел на Мануйловский пляже. Между отдыхающими произошел конфликт, который впоследствии перерос в драку. Видео инцидента очевидцы опубликовали в Сети.
На ролике видно, как у одной из беседок толкаются люди. В какой-то момент неизвестный несколько раз ударил одного из мужчин. После чего тот отступил и упал.
"В полицию поступило сообщение, что в больницу с телесными повреждениями доставили мужчину. Предварительно, во время конфликта гражданин нанес 31-летнему отдыхающему повреждения, от которых тот скончался в больнице. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") УК Украины", — рассказала нам пресс-офицер Днепровского отделения полиции Алина Стадник.
Сейчас правоохранители разыскивают подозреваемого в убийстве мужчину. Если в суде будет доказана его вина, за решетку он отправится на срок до 10 лет.
Напомним, что турист из Днепра рассказал о "приключения" украинцев в заблокированном аэропорту Бодрума. По его словам, в терминале были вооруженные люди.