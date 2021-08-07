Два серебра и две бронзы: еще четыре медали Украинские спортсмены завоевали на Олимпийских играх

Два серебра и две бронзы: еще четыре медали Украинские спортсмены завоевали на Олимпийских играх

Всего у украинцев 18-ть наград. В медальном зачете Украина на 43-м месте.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова — в гребле на каноэ-двойке на дистанции 500-т метров взяли серебро. Серебро и у нашего боксера Александра Хижняка.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.

К сожалению, в третьем раунде он пропустил удар от бразильца. И еще по бронзе получили команда в артистическом плавании и легкоатлетка Ярослава Магучих.

Всего у украинцев 18-ть наград. В медальном зачете Украина на 43-м месте.

Новости мира: украинские спортсмены завоевали еще 4 медали на Олимпийских играх

Между тем бронзовая призер Олимпийских игр Ирина Коляденко — вернулась в Украину. С медалью на груди борчиху свободного стиля встречали в аэропорту Борисполь.

Пришло и немало юных спортсменов. Они — с призером занимаются в одном спортзале. Ирине Коляденко — всего 22 года, для нее эти Олимпийские игры первые и дались нелегко. Ведь ее весовая категория до 62-х килограммов — одна из самых конкурентних. В конце концов — в финальной схватке Ирина уверенно одолела представительницу Латвии. Впереди у спортсменки — короткий отдых, а дальше — снова тренировки.

"Конечно, я ехала за золотом, разочаровалась, когда проиграла в полуфинале. Но, честно, всем спасибо, будем и дальше работать. Цель остается, как я и говорила", — призналась она.

Новости Украины: бронзовая призерка Олимпиады Ирина Коляденко вернулась домой

А 26-летний украинский боксер Александр Хижняк в финале уступил победу сопернику из Бразилии. Одни за такой результат критикуют судью, другие — тактику боксера. А земляки уже готовятся встречать Сашу в Полтаве как чемпиона.

При входе в одну из школ в Полтаве, где тренировался Саша — на стенде его фото. А вот на ринге в субботу утром пусто. Все перед экранами телевизоров. Их земляк в финале Олимпийских Игр в Токио. Кто смотрит дома. Кто символически обустроил фан-зону прямо здесь.

Полтава с утра на ногах и на нервах. Первые два раунда украинец доминирует. А потом на мгновение теряет контроль. Продолжает идти вперед — и пропускает мощный удар.

Судья останавливает бой. Победа за бразильцем Эбертом Соуза. Полтавчане — встают и выходят молча. В течение 5-ти лет у Саши ни одного поражения и 62-е победы. За спортивные достижения в любительском боксе его назвали "полтавским танком".

В Полтаве, пожалуй, нет человека, который бы не знал семью Хижняк. Александр младший — известный боксер, Александр старший — тренер. И здесь своими земляками гордятся. А Саша каждый свой бой называет Полтавской битвой.

В бокс Саша пришел, когда ему было 5. С тех пор и до сих пор именно отец был его тренером.

Новости Украины: боксер Александр Хижняк в финале Олимпиады уступил победу сопернику из Бразилии

Без выходных, по меньшей мере по две тренировки в день. Строгий график. Дисциплина. Диета. Это была подготовка на износ.

Олимпиада в Токио для Саши была первой. Единственная не покоренная в любительском боксе вершина. Чемпион мира. Чемпион Европы. Бронзовый призер Европейских Игр. И это далеко не все достижения. Сегодня в перечень добавилось еще одно: вице-чемпион летних Олимпийских игр 2020. Все, кто знал Сашу лично, говорят: приставки вице не должно быть.

Со своим сегодняшним соперником украинский боксер уже встречался на ринге. Оба раза побеждал. Это поражение стало неожиданностью для всех. В соцсетях одни осуждают тактику боксера. Мол, шел в наступление, а о защите совсем не думал. Другие — спорят о действиях судьи. С решением рефери не соглашается и сам спортсмен. И уже пообещал: через три года, на Олимпийских играх в Париже, сегодняшнее серебро превратит в золото.

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