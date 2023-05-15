Два ветерана на протезах взялись преодолеть 120-километровый марафон ради благотворительной цели

Им тяжело, но они будут идти на протезах вдоль трассы навстречу друг другу из Житомира в Киев, а все ради помощи своим побратимам. Два ветерана российско-украинской войны — Александр Швецов и Сергей Храпко — объединились, чтобы собрать средства на оборудование для киевского госпиталя. Итого им нужно сделать более 165 тысяч шагов, говорится в ТСН.

За эти годы они научились не просто жить на протезах, но даже шутить над этим. Теперь задумали невероятное – преодолеть расстояние в 120 километров и встретиться где-то посередине.

Александр будет идти из Житомира и планирует двигаться с ускорением. “Ему немного тяжелее, реально тяжелее, потому что у него руки нет и плюс у меня ампутация высокая, но у него еще выше. поэтому мне нужно больше идти, чем ему, чтобы ему помочь в этом”, — говорит Саша.

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Свое ранение Саша получил в 14 на окраине Луганска, тогда ему было 29. Огнестрельное, осколочное — эти слова для него означали потерю левой ноги и еще полгода борьбы за правую. Затем последовало долгое привыкание к протезу. Он сопротивлялся, стеснялся, не хотел, но решился и научился с этим жить. Уже 8 лет он помогает своим побратимам и показывает им, что жизнь на протезе тоже может быть жизнью на полную. “И в Европе, и Азии, и в Африке были где угодно. И ныряли без рук, без ног, под водой, с аквалангами, вылезали на протезах на Эйфелеву”, — убеждает он.

Марафон в его жизни уже тоже был – в прошлом году он замахнулся на путь от Одессы до Карпат. Саша хотел собрать деньги на три автомобиля для фронта и удалось купить десятки. Люди дали мне пройти только 100 километров, телефон пикает, люди донатят. В один момент я понял, что могу дальше не идти”, — говорит Саша.

Когда Сергей предложил пройти новый марафон — согласился не колеблясь.

Для Сергея этот марафон тоже не первый. Он уже так же собирал деньги на авто для побратимов, а теперь вместе с Александром решили помочь киевскому госпиталю, потому что когда оба были его пациентами. Сергей попал туда в 2015-м, когда потерял одновременно руку и ногу в результате минометных обстрелов. Он перенес два десятка операций. Месяц была в реанимации. Уже 5 лет он принимает участие во всех соревнованиях. Даже научился держать лук одной рукой и стрелять точно в цель. А вот к марафону, говорит, не готовится. "Напротив, стараюсь меньше нагружать ногу, потому что я понимаю, что моя почти здоровая нога будет перегружена", — заключает Сергей.

Он решился на этот маршрут, хоть и сам понимает, что для него это будет сверхусилие.

Киевскому госпиталю уже давно нужно современное отделение, полностью приспособленное к нуждам раненых бойцов. "У нас там будет рентген-аппарат современный, УЗИ современный кабинет, то есть раненые будут в одном месте, а к ним будут приходить врачи и обследовать их и уже определять, в какое отделение, кого и куда нужно отправлять", — говорит организатор марафона Ирина.

Мужчины хотят собрать средства на гастроскоп, его стоимость более трех с половиной миллионов гривен. Так что посчитали, что расстояние от Киева до Житомира это 120 километров, или 165 тысяч шагов. Если каждый шаг оценить в 22 гривны – можно собрать нужную сумму. “Километраж приличный такой, но, думаю, преодолеем как-нибудь. Мне не страшно, если я пройду всю дистанцию, главное, чтобы она была с пользой”, — говорит боец.

Они настроены идти до конца. Даже если необходимую сумму удастся собрать раньше, для госпиталя, говорят, есть еще что покупать.

За первые три часа марафона на счет бойцов уже поступило 300 тысяч гривен. Присоединиться к сбору может любой желающий. Пополнить "банку" сбора можно здесь.

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