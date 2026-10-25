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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Два вопроса с трех сняты: Зеленский об итогах эмоциональных переговоров с США в Норвегии

Владимир Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink и Starshield после переговоров с США в Осло.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Зеленский в интервью Алле Мазур: Украина вернула ограниченные спутниковые технологии США и разведданные

Зеленский в интервью Алле Мазур: Украина вернула ограниченные спутниковые технологии США и разведанные

Украина добилась от Соединенных Штатов восстановления полноценной работы спутниковой связи Starlink и военной системы Starshield, а также получения разведывательных данных. Ответные возможности вернулись после переговоров украинской, американской и европейской делегаций в Осло.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Неделя Алли Мазур.

По словам главы государства, переговоры с Соединенными Штатами были продуктивными, хотя и сопровождались эмоциональной дискуссией. Сторонам удалось добиться результата по двум важным для Украины вопросам.

«Мы вышли с тем, что мы получили назад то, что нам нужно», — подчеркнул Зеленский.

Starlink и Starshield снова работают без ограничений

Президент рассказал, что возобновление работы спутниковых систем украинская сторона проверила ночью. По его словам, примерно в 5:20 утра 25 октября Starlink и Starshield снова начали работать в полноценном режиме.

Зеленский отметил, что скорость движения выросла до 420 км/ч. Ранее действовали ограничения на уровне 100 миль в час (около 160 км/ч).

«Смотрите, скажем так, у нас есть правильный результат, мы вышли с тем, что мы получили обратно то, что нам нужно. Военачальники сегодня приветствовали друг друга, что все счастливы, что это вернулось», — рассказал глава государства.

Украина снова получает разведывательные данные от США

Еще одним результатом договоренностей стало возобновление полноценного обмена разведывательной информацией с Соединенными Штатами.

По словам Зеленского, Украина уже три дня получает полноценные разведывательные данные. В частности, работает система раннего предупреждения (Early Warning), обеспечивающая информацию об угрозе российских баллистических ударов по украинской территории.

Президент подчеркнул, что по состоянию на 25 октября ограничения по Starlink и американским разведданным удалось снять.

«Я сегодня констатирую, благодаря американцам, нашей команде, что два вопроса на сегодняшний день сняты», — сказал Зеленский.

Какой вопрос остается нерешенным

В то же время переговоры в Осло не разрешили все проблемы, возникшие в отношениях Украины с Соединенными Штатами.

Зеленский назвал три основных вызова, которые обсуждались во время встреч:

  • дефицит средств противовоздушной обороны;

  • ограничение работы Starlink и Starshield;

  • ограничение доступа к американским разведывательным данным.

Два последних вопроса, по словам президента, удалось урегулировать. Зато потребность Украины в средствах ПВО остается актуальной.

«У нас остается вопрос о ПВО. Это одна часть наших разговоров», — говорит Зеленский.

Почему Осло неожиданно стало новой переговорной площадкой

«Потому что мы давно говорили об инициативе Норвегии или Норвегии с Финляндией стать еще одной площадкой для наших встреч с американской стороной», — пояснил глава государства.

Ограничение Starlink в Украине — что известно

Напомним, 14 октября работа спутниковой связи Starlink резко ухудшилась. Терминалы Starshield из «военного пакета» теряли связь, когда скорость превышала установленный порог. В разных подразделениях это происходило на скорости от приблизительно 72 до 161 км/ч.

Через несколько дней после сбоя удары ВСУ по российской технике обвалились более чем вдвое.

Однако в субботу, 24 октября, президент Владимир Зеленский заявил о возобновлении работы Starlink и Starshield на скорости до введения ограничений.

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