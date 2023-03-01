Два ярких точки: ученый объяснил необычное небесное явление над Киевом

В мае 2024 года можно будет снова наблюдать похожее явление.

В Киеве на днях местные жители наблюдали две яркие точки в небе. Оказалось, что это было видно Юпитер и Венеру.

Необычное небесное явление для сайта ТСН.ua прокомментировались в астрономической обсерватории Киевского национального университета.

"Небесное явление, которое киевляне наблюдают в небе в ночное время происходит раз в несколько лет. Венера светит ярко, а Юпитер немного слабее. Что касается мистики, то планеты с мистикой связывают уже несколько тысячелетий, но цивилизованные люди уже от этого отошли. Я бы это явление не называл "парадом планет". Такое словосочетание ученые вообще не используют, а только журналисты и политологи. Это просто близкое расположение на небе Юпитера и Венеры, без парадов", — рассказал сайту ТСН.ua Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Фото: Фото из социальных сетей

Он добавляет, что в прошлый раз Венеру и Юпитер киевляне видели так около 12 февраля 2021 года. Кстати, тогда от этих планет были около Меркурий и Сатурн.

Фото: Фото из социальных сетей

"В следующий раз такое небесное явление, как сближение Венеры и Юпитера, можно будет наблюдать 24 мая 2024 года. Оно тоже будет в небе пару дней. То есть подобное явление можно видеть раз в два года". – объясняет нам Анатолий Казанцев.

Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, киевлян напугали светящиеся в ночное время необычные яркие точки в небе. Жители столицы сначала писали, что это какие-то летательные аппараты связанные с войной, а позже выяснилось, что явление в небе не имеет никакого отношения к авиации или дронам.

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