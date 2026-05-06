Дважды был на грани исчезновения: история одного из лучших медицинских университетов Украины

Луганский государственный медицинский университет в этом году отмечает 70-летие. Это заведение, которое дважды пережило эвакуацию: сначала — в 2014-м — из-за российской агрессии переехал в Рубежное, а после начала полномасштабной войны — в Ривно. Впрочем, несмотря на все, университет выстоял.

Как удалось и чем живет заведение теперь — рассказала корреспондент ТСН Анна Махно.

Обучение во время войны: от манекенов до реальных операций

Сегодня в аудиториях университета в Ривном кипит работа. В одном зале врачи-интерны принимают роды у манекенов — уже через месяц они будут делать это в реальных больницах. В биохимической лаборатории определяют показатели воды, а будущий хирург отрабатывает технику наложения внутренних швов. Это лишь часть ежедневной жизни вуза, который за 70 лет существования дважды был на грани исчезновения.

Первая эвакуация: Луганск — Рубежное

До 2014 года университет в Луганске был настоящим образовательным гигантом: студенческий городок на гектарах и более 5 тысяч студентов.

Сергей Смирнов, ректор Луганского государственного медуниверситета: «Университет стал одним из лучших учреждений медицинского образования Украины».

Однако весна 2014-го изменила все. Россияне захватили СБУ и облгосадминистрацию, начались обстрелы.

Андрей Голий, ассистент кафедры хирургических болезней: «Из учебной аудитории мы увидели танки».

Тогда вуз эвакуировали в Рубежное. Среди тех, кто спасался, было около 2,5 тысячи иностранных студентов. На архивных кадрах ТСН зафиксировано, как студенты из Индии покидают Луганск, надеясь вернуться через несколько недель. В Рубежном университет восстанавливали фактически с нуля в помещении лицея, и впоследствии он снова смог конкурировать с ведущими вузами страны.

Второй удар: 2022 год

Полномасштабное вторжение 24 февраля снова поставило существование университета под угрозу. Андрей Голий, на тот момент интерн, вспоминает свой первый день:

Андрей Голий: «Нужно срочно на работу, потому что везут раненых».

Он оперировал женщину, в дом которой прилетел снаряд, и только на столе узнал в ней свою знакомую из-за изуродованного лица. Когда ситуация в Рубежном стала критической, руководство вуза объездило несколько областей в поисках нового дома.

Ровно — новый дом и надежда на возвращение

В конце концов, университет остановился в Ривном. Снова — поиск помещений, обустройство аудиторий и закупка оборудования. Сегодня здесь снова слышен шум студентов. Среди них — Даниил Стогниев, представитель целой династии врачей, которые заканчивали этот вуз. О родной Луганщине ему напоминают наклейки с гербами Северодонецка и Старобельска на чехле телефона.

Даниил Стогниев, студент: «Луганщина — мое, наше, было и будет».

Именно в Ривном судьба снова свела хирурга Андрея Голия с женщиной, которую он спасал под обстрелами четыре года назад. Несмотря на то, что на новом месте университет прижился, тоска по дому не исчезает. Андрей часто видит во снах родную Кременную, а студенты — свои родные города. Все они мечтают о дне, когда смогут отпраздновать очередной день рождения университета в украинском Луганске.

