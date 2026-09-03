Дважды мобилизованный сбегал в СЗЧ и совершил ужасающую месть: его строго наказали

Во Львовской области мужчину осудили за СЗЧ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Во Львовской области к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы приговорили мобилизованного, который дважды сбегал в самовольную отлучку и тяжело ранил знакомого.

Об этом говорится в приговоре Николаевского районного суда Львовской области.

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Мобилизованный дважды сбегал из воинской части

Обвиняемым по делу является уроженец Старого Самбора, состоящий в браке военнослужащий, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности и имел неуплаченный штраф за нанесение побоев.

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Как установило следствие, мужчину мобилизовали в Вооруженные Силы Украины в конце августа 2025 года. Однако военнослужащий не соблюдал надлежащую дисциплину:

Первое дезертирство: 10 ноября 2025 года из-за конфликта с командованием солдат без разрешения покинул дислокацию воинской части. Он уехал домой в город Новый Раздел и скрывался там более трёх месяцев — до 17 февраля 2026 года, пока самостоятельно не вернулся на службу после смены руководства.

Второй побег: Через месяц, 2 марта 2026 года, военнослужащий вновь самовольно покинул место дислокации подразделения и вернулся домой, где скрывался до момента задержания правоохранительными органами.

Мужчина в СЗЧ тяжело ранил знакомого

11 мая 2026 года, находясь на очередном дежурстве в Новом Роздоле, военнослужащий распивал алкоголь на улице со знакомыми, после чего компания перешла в квартиру.

Около 20:50 в кухне между обвиняемым и хозяином квартиры внезапно возник спор. Причиной конфликта стало то, что потерпевший якобы оскорбил жену военного, пока тот находился в армии.

Словесная перепалка быстро переросла в драку. Обвиняемый схватил кухонный нож и нанес потерпевшему три удара: в область сердца, в область 6-го ребра справа и по правому предплечью.

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Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию Новораздельской городской больницы. Врачи диагностировали проникающую рану грудной клетки с повреждением сердечной оболочки (перикарда) и кровоизлиянием в его полость (травматический гемоперикард и тампонада сердца), что представляет прямую угрозу для жизни.

После того как раненый упал, нападавший выбежал в коридор, позвал соседей, чтобы они вызвали «скорую», и дождался прибытия полиции, которая его задержала.

Рассмотрение дела и решение суда

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину по обоим эпизодам, искренне раскаялся и объяснил свои действия конфликтами с командирами и алкогольным опьянением. Защита просила назначить минимальное наказание, отмечая, что мужчина намерен вернуться на службу.

Впрочем, суд учел высокий риск повторного совершения правонарушений, состояние алкогольного опьянения во время ножевой драки, а также законодательный запрет на применение условных сроков (ст. 75 УК Украины) за военные преступления в условиях военного положения.

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Николаевский районный суд постановил:

Признать мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление воинской части в условиях военного положения) и ч. 1 ст. 121 УК Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений).

Назначить наказание: по ч. 1 ст. 121 УК — 5 лет и 2 месяца лишения свободы; по ч. 5 ст. 407 УК — 5 лет лишения свободы.

На основании ч. 1 ст. 70 УК Украины (путем поглощения менее строгого наказания более строгим) окончательно определить 5 лет и 2 месяца лишения свободы .

На основании ст. 71 УК Украины по совокупности приговоров присоединить к наказанию неуплаченный штраф в размере 850 гривен по предыдущему приговору суда.

Меру пресечения в виде содержания под стражей оставлено без изменений. Срок отбывания наказания исчисляется с момента задержания — 11 мая 2026 года.

Приговор может быть обжалован в Львовском апелляционном суде в течение 30 дней.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Запорожье суд приговорил к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы нацгвардейца, который дважды совершал самоубийство, объясняя это конфликтами с медиками и нерешенными гражданскими делами.

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