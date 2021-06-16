Дважды стала вдовой и оказалась среди жен террористов: история украинки, которую освободили из лагеря беженцев в Сирии

На самом высоком уровне решаются вопросы дальнейших освобождений украинок с «Аль-Холл».

Ночью спецсамолётом из Сирии привезли украинку с семью детьми, которая несколько лет пробыла в сирийском лагере, где живут также семьи террористов ИГИЛ. Крымская татарка вместе с мужем 6 лет назад поехали в Турцию на заработки, впоследствии оказались в Сирии. Мужчину убили, женщина и дети попала в лагерь.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В столичном аэропорту «Жуляны» в два часа ночи была толпа людей: чиновники и журналисты. Здесь среди рейсовых самолетов сегодня садится особый борт. На борту Боинга украинка Амина и семь ее детей, которые несколько лет жили в лагере, рядом с семьями боевиков ИГИЛ. «Спасибо очень всем, что нас вернули на родную Украину», — говорит женщина.

Сначала она обнимается со своей тетей, которая последние годы добивалась ее освобождения. Фатима осенью прошлого года рассказывала, что ее племянница, крымская татарка Амина вместе с мужем уехала в 2014 на заработки в Турцию. Впоследствии забрали детей. Далее, рассказывала женщина, семья оказались на границе с Сирией. «Наш зять высказал свое мнение и его убили. Она осталась вдовой и попала в лагерь вдов», — рассказывает тетя освобожденной.

Амина снова вышла замуж, с мужем пытались бежать из Сирии, но тогда, говорит ее тетя, и второго мужа убили. Впоследствии Амина оказалась в лагере для беженцев «Аль-Холл». Полтора года назад ТСН показывала, как в закрытом сирийском лагере живут семьи террористов. Среди них и десятки украинок с детьми.

Каждая попала туда по разным причинам, но едва ли не все хотели вернуться из неволи домой, в Украину. За год дипломаты и спецслужбы освободили первых двух женщин с детьми.

Новости Украины: украинку с детьми, которая была в лагере ИДИЛ, вернули домой

«Две наши гражданки адаптируются в новых условиях, поиск работы происходит», — объясняет заместитель министра иностранных дел Украины.

Только что освобожденная Амина на любые вопросы предпочитает не отвечать. Говорит — устала.

«Планировали привезти больше граждан, но, к сожалению, бывают нюансы проведения операций. В следующий раз будет лучше», — отмечает заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

Когда будет следующее освобождения украинок и их детей, которые до сих пор находятся в лагерях, пока данных о сроках и количестве не разглашается. «Я думаю, что если бы все детали спецоперации рассказывали заранее — у нас бы ничего не было. Планируем, мы своих не бросаем», — пояснил министр обороны Украины Андрей Таран.

На освободившуюся женщину и ее детей ждет медицинское обследование, восстановление документов и социализация в Украине после нескольких лет пребывания в лагере.

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