"Дважды возвращали с того света": во Львове медики спасают маму троих детей, семья которой против прививки

"Дважды возвращали с того света": во Львове медики спасают маму троих детей, семья которой против прививки

В семье COVID-19 имеют еще три человека.

Во Львове медики больницы скорой помощи спасают 40-летнюю женщину — маму троих детей, которая была категорически против прививки.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 октября.

Пациентка уже третьи сутки находится в реанимации в критическом состоянии. Самому маленькому ее ребенку всего год. Кроме женщины, в этой семье болеют еще три человека. Впрочем, кто именно — врачи не говорят. Это делать запретила им семья.

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Сейчас врачи прогнозов не дают по выздоровления их многодетной пациентки.

"Пациентка, вся ее семья, ее родители, братья, сестры — все есть активные противники вакцинации. На сегодняшний день в семье трое больных. Женщина, что здесь, в критическом состоянии. Мы дважды ее реанимировали, дважды возвращали с того света, и сейчас каждую минуту, каждую секунду боремся за ее жизнь. Я не знаю нам это удастся, но я четко знаю, что этой женщине можно помочь вакцинация. Мы надеемся, что спасем эту маму", — говорит руководитель реанимационного отделения больницы скорой помощи Наталья Матолинец.

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К слову, за прошедшие сутки эта больница скорой помощи побила рекорд: в реанимации в критическом состоянии полсотни пациентов. Такого там не видели с начала пандемии. Врачи говорят: ни один из пациент реанимации непривитых.

Как сообщалось, за последние сутки, 18 октября, от коронавируса умерло 538 человек. Это самый высокий показатель смертности от COVID-19 в Украине за все время пандемии.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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