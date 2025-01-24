Две даты: эксперт назвал вероятные числа в 2025 году, когда может закончиться война в Украине

После ряда последних заявлений Владимира Зеленского и Дональда Трампа о войне России против Украины и перспективах ее завершения, политолог Владимир Фесенко в комментарии для ТСН.ua рассказал, существует ли условная дата "Х", когда ситуация может измениться кардинально.

"Есть публикации о том, что Трамп якобы дал поручение своему спецпредставителю по переговорам с Москвой и Киевом Киту Келлогу за 100 дней попытаться договориться о прекращении войны (этот срок истекает 29 апреля — Ред.). 100 дней — это символический период для любого президента. По американской традиции подводятся итоги того, что произошло за этот период. Если есть какие-то не просто решения, но и результаты, это — демонстрация способности", — говорит Владимир Фесенко.

На вопрос о том, на что может быть настроен сейчас президент США, политолог отвечает так: "Можно прогнозировать с очень высокой вероятностью, что у Трампа есть намерения начать мирные переговоры. Я думаю, что в первые 100 дней будет и попытка. Даже раньше".

К этому эксперт добавляет: "Речь идет не о том, состоится встреча Трампа с Путиным. Она может состояться. Главное, чтобы начались реальные переговоры. Пока ситуация выглядит так: Трамп такую попытку сделает. Скорее всего, это будут параллельные переговоры. Сначала отдельно с Россией, Путиным, отдельно с Украиной, Зеленским. А потом, если Трампу и его переговорщикам удастся убедить россиян в том, что нужно вступать в реальные переговоры о завершении войны с участием Украины, вот тогда будет второй этап".



Удастся ли договориться за 100 дней?

На этот вопрос Владимир Фесенко отвечает с долей скептицизма: "Я не уверен. Потенциальная возможность существует. Обе стороны из трех, которые могут участвовать в переговорах (Украина, Россия и США), имеют заинтересованность по срокам. У России тоже есть определенный стимул договориться. Речь идет о 9 мая. Для Путина есть стимул подавать и продавать это (договоренность о прекращении огня) как свою победу. Поэтому некоторые шансы есть".

Переговоры и война одновременно

Эксперт не исключает и такого сценария.

"Но мы видим другой контрагумент для Путина. Пока продолжается российское наступление, зачем ему прекращать войну. Он и многие в его окружении мечтают о том, чтобы вообще уничтожить Украину. Патрушев об этом говорит, другие говорят об этом. Насколько я знаю, большинство экспертов считают, что пока маловероятно то, что Россия согласится на частичную победу, на относительный компромисс, на прекращение огня. Вероятнее всего, что Путин попытается продолжать войну. Вполне вероятен такой сценарий, что одновременно будут идти переговоры и будет продолжаться война. К сожалению, это возможно", — говорит Владимир Фесенко.

По его мнению, Россия готова к переговорам с США, но и здесь есть проблема.

"Это статусные игры между Трампом и Путиным. Есть банальная, якобы мелкая проблема, которая стала препятствием — а кто первым будет звонить. Я не исключаю того, что сейчас помощники Трампа и Путина ищут ответ на вопрос о том, как организовать телефонный разговор так, чтобы одна из сторон не была в роли просителя", — резюмирует эксперт и добавляет, что о дате "Х", после которой может кардинально измениться ситуация, пока речь не идет.

Разозлил не на шутку! Трамп поставил Путину ультиматум

Ранее сообщалось о том, что у Трампа резко отреагировали на идею вступления Украины в НАТО.

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