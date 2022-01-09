Две недели пьянствовал и поссорился с соседями: что известно о мужчине, который выпал из окна во время пожара в Киеве

Две недели пьянствовал и поссорился с соседями: что известно о мужчине, который выпал из окна во время пожара в Киеве

Соседи рассказали, что во время падения мужчина еще ударился о кондиционер.

Сразу три пожара произошли в столице этой ночью. Полностью выгорел двухэтажный дом вблизи метро "Сырец", квартира на Софиевской Борщаговке и еще одна на Лесном массиве. Там не обошлось без жертв – из квартиры, загоревшейся на 7 этаже, выбросился 50-летний мужчина.

Об этом говорится в ТСН.19.30

Едкий дым и огонь разбудил жителей одной из столичных многоэтажек этой ночью. В четыре утра здесь загорелась квартира на седьмом этаже. Когда спасатели приехали на место, прямо под окнами, горевшей квартиры, увидели тело мужчины.

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Погибший арендовал одну из комнат загоревшейся квартиры. В другой жила Галина с мужем, она рассказывает, что с вечера с соседом поругалась, потому что тот выпивал и громко слушал музыку. «Он две недели пил, кричал. Я поругалась с ним, пошла включила телевизор немного громче, он раза три выходил на улицу, а потом я заснула», — рассказывает соседка.

Говорит, что проснулась, только когда соседи начали стучать в дверь. «Я увидела, что в той комнате огонь и дыма было очень много, нас вывели на улицу в чем были», — рассказывает Галина.

15 метров квадратных его комнаты выгорели дотла, другая часть уцелела, но в квартиру женщина впускать не хочет. О смерти соседа говорит, узнала только утром, когда полицейские попросили его опознать. Погибшему мужчине было 50, он работал электриком и вместе с Галиной и ее мужем в этой квартире прожили три года. «Когда не пил – нормальный человек, был спокоен, мог что-то помочь, я не знаю, это ли какая-то «белая горячка» что ли», — говорит пострадавшая.

Она уверена, мужчина выбросился, когда загорелось, в надежде спастись. Падая ударился о кондиционер этажом ниже, на нем остались следы крови.

Мая до сих пор приходит в себя от ночных событий, а заодно разбирается с последствиями пожара. Говорит, соседа не знала, но слышала постоянные ссоры. Что причина именно в алкоголе уверены и другие соседи. «Они пили. Он даже перепутал дверь раз, бутылки разбрасывал, стекло валялось», — рассказывают соседи.

Новости Киева: ночью в столице произошли сразу три пожара – погиб 50-летний мужчина

Что на самом деле произошло этой ночью, действительно ли мужчина выбросился сам, и что стало причиной пожара, сейчас устанавливают следователи.

«Сейчас мы только опрашиваем жителей, которые могут объяснить нам, каким был мужчина, и устанавливаем его персональные данные. Более конкретно мы будем знать после вскрытия и опроса всех свидетелей», — сообщила спикер Деснянского управления полиции Киева Наталья Федоровская.

Пока уголовное производство расследуется по статье умышленного убийства, но с отметкой – «несчастный случай».

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