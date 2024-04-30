Две недели в подвале и эвакуация под обстрелами: история 18-летнего защитника, получившего тяжелые ранения

Боец, раненый, провел в подвале на передовой две недели и чудом спасся.

2 недели в подвале и дорога к своим под массированными обстрелами россиян, через несколько передовых позиций украинских защитников – в ТСН рассказали историю спасения 19-летнего добровольца.

Боец 130-го батальона 241-й бригады терробороны Владимир Войцив ушел на фронт в 2023 году. Как только ему исполнилось 18, он штурмовал ТЦК, чтобы его взяли в армию. Воевал на Харьковщине и Донетчине. Был ранен под Бахмутом. И выбрался из ада, потому что обещал маме вернуться. И верил, что побратимы его вытащат.

Исхудавший, с тяжелыми ранениями, но живой. Владимира Войцива привезли в госпиталь в Днепре с восточного фронта.

Село Ивановское – рубеж обороны вблизи Бахмута. Владимир в начале весны отстаивал его в составе 130 батальона терробороны. Украинские позиции враг там накрывает беспощадно.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДВЕ НЕДЕЛИ выживал раненый в подвале - пока его не заметили свои! История 19-летнего добровольца

Село Ивановское / Фото: ТСН.ua

В подвале одного из домов боец скрылся, получив тяжелое ранение. Когда пришел в себя, понял, что почти не двигается: ноги были иссечены занозами от мин. В том подвале нашел банку варенья и немного воды

В подвале он выживал 2 недели: выбираться из него стоило невероятных усилий. Но Владимир пообещал маме: вернется.

Юный защитник Владимир Войцив и его мама

Его заметили свои: бойцы как раз пробирались на позицию

"Говорят, залезай, но я уже не могу. Они меня забрали, я с ними на позиции еще неделю был", – говорит боец

Эвакуационные бригады, выносящие бойцов из ада, но Владимира забрать не могли. Минометные обстрелы не прекращались ни на минуту. Собратья перетащили раненого на другую позицию, потом еще на одну. Спасение бойца было для них в те дни самым важным делом.

Эвакуация бойца

Владимиру пришлось ампутировать обе конечности ниже колен. Рядом с ним в Днепре побратимы и мама. Впереди – протезирование и реабилитация. После этого он хочет вернуться в свой батальон.