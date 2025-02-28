Две сумки и кошка: жители Донетчины покидают дома из-за войны — куда их направляют

На Днепропетровщине транзитный пункт для переселенцев принимает бежевших от войны жителей Донетчины. Здесь их регистрируют, выдают помощь и подыскивают новое жилье. По мере приближения фронта поток людей растет.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Через транзитный пункт в Павлограде ежедневно приходят от 50 до 100 переселенцев. Каждый третий, говорят, местные работники, приезжает без документов. Десятки растерянных глаз внимательно смотрят на координаторов транзитного пункта. Ищут поддержку и подсказки, что делать. Дверь здесь почти не закрывается, постоянно прибывают новые беглецы от войны. Восстановить утраченные в разбомбленных домах документы, искать родных, получить продукты и средства гигиены — все помогают волонтеры и соцработники. Их здесь несколько десятков.

Пока наберется группа, выезд ждет госпожа Нина. Она накануне прибыла из Константиновки. Две небольшие сумки и кошка Манечка – все, что смогла взять с собой. Сколько было сил оставалось в городе, однако громкие обстрелы и прилеты угнали из дома. Женщина и ее соседи уезжали в полную неизвестность. Уже на транзитном пункте их пообещали доставить на Хмельнитчину.

Нина с кошкой

Кто-то прибывает сюда регистрируются и сразу отправляется дальше. Кто-то ждет, пока им найдут новое место жительства. Каждый день здесь как в улье. И с начала работы этого центра через него прошли более 9 тысяч человек.

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Напомним, Буданов сделал заявление о конце войны.

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