Две трети Украины – в "красной" зоне: первый день в Киеве по новым правилам и драки в пунктах прививок

Две трети Украины – в "красной" зоне: первый день в Киеве по новым правилам и драки в пунктах прививок

В ожидании дозы вакцины некоторые украинцы не останавливаются ни перед чем: занимают очередь заранее, ругаются и даже дерутся.

Две трети Украины – в "красной" зоне карантина. Всего – 15 регионов. За предыдущие сутки в стране зафиксировано 14 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом, а 298 человек от осложнений COVID-19 скончались. В "красной" зоне карантина будут работать только те детские сады, где 100-процентно привит персонал. Школьники будут учиться дистанционно. Работать и посещать заведения питания, гостиницы, спортзалы и ТРЦ — смогут только те, кто имеет сертификат о прививках или отрицательный ПЦР-тест.

О том, как проходит первый день "красной" столицы и как реагируют сами киевляне — 1 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Наличие сертификата проверяют специальные группы правоохранителей: выборочно. Полицейские говорят – система проста: сначала предупреждение, потом штраф.

Зайти поесть без сертификата или свежего ПЦР-теста сейчас нельзя. А вот в торгово-развлекательные центры иногда можно зайти и без сертификата. Это, если в здании – есть пункт вакцинации. У остальных – проверяют документы. И у посетителей. И у персонала. Охранники ТРЦ тоже должны быть вакцинированы.

Такие ограничения в столице будут действовать до улучшения эпидемической ситуации в городе.

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Между тем, в ожидании дозы вакцины некоторые украинцы не останавливаются ни перед чем. Уже неделю в пунктах вакцинации – аншлаг.

Именно в субботу и воскресенье –количество желающих уколоться – значительно увеличивается. Но если в начале сентября за два дня — по крайней мере один укол — сделали более 111 тысяч украинцев, то за вчера и позавчера иммунизировали почти 300 тысяч человек.

Сегодня едва ли не с рассвета под стенами Международного выставочного центра собирается толпа. Ждут иммунизации люди часами.

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Большинство украинцев идут прививаться, потому что без соответствующего сертификата не пускают в транспорт и магазины. Или и вообще – на работу.

Почему люди больше боятся получить прогул, чем тяжело заболеть, психолог Зоя Гаркавенко говорит: это не только из-за недоверия к вакцине.

"Для многих людей болезнь и вероятная смерть — это то, что может случиться где-то там в будущем, которое когда-то там наступит. А вот сегодня мне важно, чтобы было удобно и я мог обеспечить себе определенный уровень комфорта", — объясняет она.

Тем временем в Минздраве подсчитали: только за прошлую неделю привились более 1 миллиона 740 тысяч украинцев. А это больше, чем, к примеру, – за весь июнь.

"Эти темпы вакцинации приносят первые положительные результаты", — подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко

Между тем, людей в очередях к пунктам прививок столько, что о соблюдении дистанции даже не может идти и речи, и большинство из них вообще без масок.

Специалисты говорят: люди пренебрегают правилами безопасности зря. Ведь вирус можно подхватить и ожидая укол.

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"Если человек идет на вакцинацию — у него, соответственно, может пока нет иммунитета к этому заболеванию. Он должен позаботиться о том, чтобы не заразиться по дороге на эту вакцинацию", — предостерегают они.

Длинные очереди на пунктах вакцинации – чуть ли не во всех городах Украины. Хотя именно столица, Киевщина и Полтавщина пока в лидерах по темпам проведенных прививок. Задних пасут – Закарпатье и Волынь. Всего с начала вакцинальной кампании уже сделали около 17 с половиной миллионов уколов. Две дозы вкололи около семи с половиной миллионов человек.

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Авторы: Виктория Коцуконь, Елена Лоскун

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