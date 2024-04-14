"Две-три недели": астролог сделал прогноз о разрушениях и войне в Украине

После нескольких ракетных атак россиян по украинской энергетике в обществе начали снова обсуждать тему возможного блекаута. Энергетики официально заявили о значительных последствиях разрушений и призвали экономить электроэнергию.

Опираясь на собственные исследования, свое мнение о том, что может случиться в ближайшее время, высказал в комментарии ТСН.ua астролог Алексей Кириченко. Он спрогнозировал то, возможен ли в Украине блекаут и какой может быть мобилизация после принятия соответствующего закона.

"В астрологии с ограничениями связана энергия Сатурна. Сейчас, весной, рядом с Сатурном много планет. То есть он в центре астрологических конфигураций. Это означает, что сейчас происходят процессы, связанные с ограничениями. Например, ограничение поставок оружия, ограничение электроэнергии, ограничения для мужчин в связи с принятием закона об армии (о мобилизации — Ред.). Ограничения, связанные с энергетикой, будут ощущаться примерно два года. Решение проблемы будет найдено за счет других стран", — говорит Алексей Кириченко.

И добавляет: "Но летом планета Сатурн не будет находиться в сильных аспектах. Летом ограничений будет меньше. И зимой Сатурн не будет находиться в центре других планет. Что касается нынешних разрушений, то ограничения, конечно, есть, но не катастрофические".

По словам Кириченко, существует риск того, что в ближайшие две-три недели россияне могут дополнительно разрушить определенные объекты в Украине.

"Скорее всего, речь идет о двух неделях. Солнечное затмение прошло, поэтому непонятно, произойдет ли разрушение по инерции или нет. В мае разрушение не прогнозируется", — говорит астролог.

Закон о мобилизации может быть изменен

Алексей Кириченко, опираясь на астрологические исследования, посмотрел, какой может быть мобилизация. Он говорит следующее: "В апреле эти меры более сильные, жесткие, а в мае-июне – ослаблены. Закон о мобилизации принят в период ретроградного Меркурия, далее в него будут вноситься правки. Имею в виду, что он не будет константой. Овен – непоследовательный знак зодиака, поэтому закон будет дорабатываться".

Сложные даты весны 2024 года

"Следующие сложные периоды возможны в мае. Расположение планет в целом не кризисное, но если в проекции на карту независимости Украины от 24.08.1991, то позиция Марса невыгодна. Марс связан с военными, с армией. Для украинской армии я не прогнозирую май как удачный месяц. В мае – негативный период, но могут быть утверждены тенденции к уменьшению войны", – говорит астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее сообщалось о том, что, по прогнозам тарологов, на Украину может напасть еще одна страна.

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