Две воинские части отказались брать на службу мужчину: он избежал мобилизации и поплатился

Мобилизация в Украине

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В Черкассах к 3 годам лишения свободы приговорили 48-летнего мужчину, которого сначала не брали на службу, а затем он уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Мариуполь.

По данным суда, житель Черкасс в августе 2023 года прошел ВВК, которая сочла его годным к мобилизации. 23 сентября 2023 года он должен был прийти в ТЦК для отправки на военную службу, однако уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина вину признал частично. Он объяснил, что прошел ВВК, но с его выводами не согласен. Житель Черкасс настаивал, что у него есть проблемы со зрением, однако его все равно сочли годным к мобилизации. В августе три воинских части отказались брать его на службу якобы «из-за состояния здоровья». А потому, когда в сентябре он снова получил повестку, то решил, что «ему нечего делать в ВСУ», а также его не отпустила жена.

Суд установил, что две воинские части действительно отказались брать на службу жителя Черкасс, поскольку он «не прошел собеседование с командованием части». Решение ВВК подсудимый не обжаловал.

Жителя Черкасс признали виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © ТСН

Напомним, в Ровенской области к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который получил повестку , однако уклонился от мобилизации.