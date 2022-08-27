Две возможности для Путина: Пионтковский порассуждал о судьбе кремлевского "фюрера"

Цзиньпин может гарантировать "фюреру" Путину старость где-то в горах Китая. Впрочем, "спастись" глава Кремля может, если прислушается к совету главы Китая.

О двух возможностях для Путина в интервью ТСН рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский.

Первая возможность – Путин отправляется в Китай, чтобы "подправить свое здоровье".

"Товарищ Си вывозит его на самолете и мы получаем сообщения из Москвы: "Товарищ Путин допустил ряд серьезных ошибок в украинском вопросе. По состоянию здоровья он уже не сможет исполнять обязанности президента и отправился на длительное лечение в Китай". Придут к власти "люди в бункере" — такие же мерзавцы, как и он. Но они будут вынуждены считаться с реальностью, а потому примут ультиматум коллективного Запада и Киева об отводе войск на линию 23 февраля и последующие переговоры о полном восстановлении территоральной целостности", — подумал Пионтковский.

Такое развитие событий оппозиционер называет мягким вариантом. Впрочем, есть другой – более болезненный. Он возможен тогда, когда диктатор захочет и дальше оставаться в президентском кресле.

"Если он не примет предложение Си, будет цепляться за власть, то тогда в антракте "лебединого озера" мы услышим другой текст: "Оказался наш отец не отцом, а сукой". Это цитата Александра Галича. Мне кажется, товарищ Си, как мудрый мужчина, даст совет младшему российскому партнеру", — подчеркнул Пионтковский.

Как сообщалось, российский президент-диктатор Владимир Путин очень хочет жить. Единственный, кто может стать "гарантом" жизни кремлевского "фюрера", – президент Китая Си Цзиньпин, считает оппозиционер Андрей Пионтковский. Глава Франции Эммануэль Макрон и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с этой ролью не справились.

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