Дверь в комнату вела в пропасть с 9 этажа: спасенная семья в Днепре третий раз начинает сначала жизнь из-за россиян

От полета в пропасть супруги спасли лишь то, что в момент полета ракеты они были в уцелевшей комнате.

Семья Ботвиновых россияне уже в третий раз заставляют начинать жизнь заново. Супруги покинули дом в Донецкой области в 2014 году и переехали в Херсон, а оттуда из-за оккупации бежали в Днепр, и здесь попали под удар ракеты и чудом выжили, говорится в ТСН.

Когда Евгений мигал фонарем из окна кухни, не знал, что стоит над пропастью, почти все квартиры под ними обрушились. "Дозвонился мне парень, говорит, что мы вас видим, спасатели вас видят, я к ним подходил, они вас спасут", — вспоминает Евгений, переживший попадание в днепропетровскую многоэтажку российской ракеты.

От полета в пропасть супруги спасли лишь то, что в момент полета ракеты они были в уцелевшей комнате. “Когда мы открыли дверь в соседнюю комнату, мы осознали, что это, мы увидели пропасть от 9 этажа до 1 этажа. Все горело, люди кричали, было невыносимо страшно”, — говорит Ольга.

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Ее ранило обломком и она истекала кровью, но спасло то, что ее муж хирург, вовремя оказавший первую помощь. Спасатели добирались до них три часа, которые длились невероятно долго. Лишь когда их передали медикам, Ольга начала понимать, что у нее есть новый день рождения. “Чудеса начали случаться и дальше. Буквально несколько миллиметров отделяло от смерти, височная кость была целая, повреждена зашитая артерия”, — рассказывает женщина.

Супругов поддерживали в больнице и знакомые и совершенно посторонние люди. Несколько дней назад семью выписали из больницы. Квартиру им дали друзья и это уже четвертый их дом, все остальные потеряли из-за россиян. В 2014 году от вражеского нашествия переехали из Шахтерска в Херсон, а оттуда во время оккупации направились в Днепр. “Начали говорить, что врачи невыездные, мы вас к ХНРровской призовем. Но я понимаю, что получать рубли, служить врачом "ХНР" армии это для меня не вариант, я же коллаборант, как дальше жить с этим", — передает мужчина.

Спокойная жизнь в Днепре тоже длилась недолго. После прилета ракеты Евгений пытается не загадывать, где и как будет жить дальше. “Пока у меня планируй только на день вперед, что нужно съездить в этот фонд, нужно ту справку сделать, ту ксерокопию отвезти. Вот это планы, они и сегодня и завтра”, — говорит Евгений.

Сейчас супруги просто пытаются привыкнуть к тому, что жизнь продолжается. Вместе прогуливаются по набережной, всматриваются в реку и думают о том как начать жизнь заново — в четвертый раз.

Напомним, в Днепре до сих пор устанавливают всех погибших из-за ракетного удара по девятиэтажке. Трагедия унесла 46 жизней, в том числе пять детских. Восемь человек еще не идентифицировали.

12 пострадавших до сих пор в больницах, в том числе девятилетняя Мирослава, которой обломком плиты перебило ножки. Впереди у девочки продолжалась реабилитация.

Судьбу дома должны определить обследования и экспертизы, но уже известно, что 97 квартир придется снести.

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