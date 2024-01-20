Двери не выбивают, но готовятся к переменам: в Украине снова усиливают мобилизацию

Год назад в январе 2023 года в Украине начались первые конфликты военнообязанных с представителями ТЦК. Об этих драках, задержаниях и визитах военных непосредственно в дома и квартиры начали говорить все чаще, а в соцсетях появилось множество видео того, как общаются между собой военнообязанные и представители ТЦК.

Как выяснил ТСН.ua, например, инициатива чиновников городского совета вместе с представителями ТЦК ходить по квартирам в Запорожье дала свои первые результаты. Об этом рассказал в комментарии для ТСН.ua первый заместитель городского головы Александр Власюк. Ранее в комментарии для ТСН.ua он рассказывал, как по-новому выдают повестки. Сейчас чиновник говорит, что в городе увеличено количество групп, работающих в направлении оповещения населения. Представители ТЦК во время таких обходов выписывают не боевые повестки, а те, по которым мужчина обязан уточнить учетные данные в ТЦК.

"В соответствии с решением исполнительного комитета мы сначала сформировали 15 рабочих групп, а по состоянию на сейчас их уже 28. Представители городского совета работают вместе с работниками ТЦК в семи районах города. Начиная с 29 ноября, мы вместе с ТЦК обошли более 25 тысяч адресов горожан. Кроме того, теперь наши совместные группы выходят работать и на улицах", — говорит Александр Власюк.

К этому он добавляет, что уже утвержден график работы.

"Работаем с понедельника по пятницу, но планируем еще и в субботу", — уточняет чиновник.

По словам Власюка, в преддверии изменений в мобилизационном законодательстве, горожане откровенно говорят, что не понимают того, как мобилизация будет проходить дальше.

"Процесс оповещения в городе проходит спокойно, готовимся к запланированным изменениям в законодательстве", — говорит Власюк и уточняет, что именно повестки выдают представители ТЦК, а работники городского совета присутствуют ради того, чтобы нивелировать возможные конфликты.



Усиление мобилизации: что может измениться

Сейчас на доработке в правительстве находится законопроект, предлагающий усилить некоторые нормы мобилизации. Например, тех, кто отказывается от медицинского осмотра, предлагают наказывать 3 годами тюрьмы. Кроме того, законодатели предлагают ввести штрафы от 153 тыс. грн. до 204 тыс. грн. за нарушение мобилизационного законодательства.

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