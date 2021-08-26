Движение на железной дороге после масштабной аварии во Львовской области смогут восстановить только за сутки

Причины аварии никто пока не называет
Масштабная железнодорожная авария под Львовом. Там сошел с рельсов грузовой поезд и 18 вагонов перевернулось. Обошлось без пострадавших, но существенно повреждена колея и электросети. Поэтому застряли в пути пассажирские поезда.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
На месте аварии до сих пор разбросаны вагоны. Это товарный поезд, со станции Клепаров на Львовщине следовал до станции Батево на Закарпатье.
Перевозил щебень и железную руду. Всего в поезде 46 вагонов. С рельсов сошли 18, расположенных в хвостовой части. «Ничего химического нет, огнеопасного нет, это уже лучше, угрозы людям нет», — говорят железнодорожники.
Машинист не пострадал, однако путь до сих пор заблокирован. Чтобы не было задержки движения других поездов, железнодорожники открыли движение соседними рейками. Но это проблему решило лишь частично. Из-за масштабной аварии есть задержка движения пяти пассажирских поездов — из Херсона и Лисичанска до Ужгорода, с Днепра на Трускавец, из Ужгорода на Львов и из Львова на Коломыю.
«Несколько пассажирских поездов с момента, когда произошло событие, запаздывали по графику движения, эти задержки составляли от 20 мин до 1.20 мин», — сообщили в Львовской железной дороге.
Причины аварии никто пока не называет. Версии рассматривают разные: среди них повреждения путей, или же вагонов. Сейчас вагоны сильно разрушены, также повреждено железнодорожное полотно и опоры контактной сети.
Железнодорожники говорят, им понадобится сутки, чтобы восстановить здесь движение.