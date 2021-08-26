Движение на железной дороге после масштабной аварии во Львовской области смогут восстановить только за сутки

Движение на железной дороге после масштабной аварии во Львовской области смогут восстановить только за сутки

Причины аварии никто пока не называет

Масштабная железнодорожная авария под Львовом. Там сошел с рельсов грузовой поезд и 18 вагонов перевернулось. Обошлось без пострадавших, но существенно повреждена колея и электросети. Поэтому застряли в пути пассажирские поезда.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

На месте аварии до сих пор разбросаны вагоны. Это товарный поезд, со станции Клепаров на Львовщине следовал до станции Батево на Закарпатье.

Перевозил щебень и железную руду. Всего в поезде 46 вагонов. С рельсов сошли 18, расположенных в хвостовой части. «Ничего химического нет, огнеопасного нет, это уже лучше, угрозы людям нет», — говорят железнодорожники.

Машинист не пострадал, однако путь до сих пор заблокирован. Чтобы не было задержки движения других поездов, железнодорожники открыли движение соседними рейками. Но это проблему решило лишь частично. Из-за масштабной аварии есть задержка движения пяти пассажирских поездов — из Херсона и Лисичанска до Ужгорода, с Днепра на Трускавец, из Ужгорода на Львов и из Львова на Коломыю.

«Несколько пассажирских поездов с момента, когда произошло событие, запаздывали по графику движения, эти задержки составляли от 20 мин до 1.20 мин», — сообщили в Львовской железной дороге.

Причины аварии никто пока не называет. Версии рассматривают разные: среди них повреждения путей, или же вагонов. Сейчас вагоны сильно разрушены, также повреждено железнодорожное полотно и опоры контактной сети.

Железнодорожники говорят, им понадобится сутки, чтобы восстановить здесь движение.

Новости Украины: вблизи Львова грузовой поезд сошел с рельсов - причины аварии

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