Движение транспорта затруднено: в Киеве произошло масштабное ДТП

Mitsubishi вылетел на зеленую зону и перевернулся на бок.

В Киеве произошло масштабное ДТП. На перекрестке улицы Анны Ахматовой и проспекта Григоренко столкнулись два легковых автомобиля. Один из автомобилей вылетел в зеленую зону и перевернулся на бок.

Об этом сообщил корреспондент ТСН.ua.

На улице Анны Ахматовой произошло ДТП с участием авто Honda и Mitsubishi, в результате удара авто Mitsubishi перевернулось.

У автомобиля деформирована передняя часть и разбиты ветровые стекла. Также повреждения получила и Honda – по проезжей части разбросаны части обшивки авто и стекло.

"На место ДТП направлена следственно-оперативная группа", — сообщили нам в полиции Киева.

Сейчас движение по улице Анны Ахматовой затруднено.

Фото: Реальный Киев

"Без погибших, сейчас известно об одной пострадавшей женщине – пассажирке Mitsubishi", – добавили в полиции.

Этот перекресток славится тем, что здесь происходит очень много ДТП – водители часто игнорируют сигналы светофора при пересечении перекрестка. Именно в этом месте уже несколько раз переворачивались автомобили и въезжали в забор стоянки для автомобилей.

Напомним, в Киевской области водитель авто сбил 9-летнюю девочку и скрылся : ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали.

60-70% ДТП случается в темное время суток: правила безопасности на дорогах без освещения

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