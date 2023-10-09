Двое маленьких детей сгорели живьем: подробности трагедии в Винницкой области (фото, видео)

В селе Верховка Винницкой области накануне вспыхнул пожар, в котором погибли двое детей, еще четверых удалось спасти. Трагедия произошла, когда многодетная мать копала картошку.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Детей спас сосед многодетной семьи

В селе Верховка огонь уничтожил квартиру, где жила многодетная семья. То, что горит соседское двухэтажное здание, первым увидел Андрей.

"Я услышал сначала детские крики, а потом выглянул — увидел дым из этого окна", — говорит Андрей Хританков.

Мужчина схватил лестницу и побежал в горящий дом. Там расположены четыре квартиры, но заселена была только одна, где жила многодетная семья.

"Прибежал с лестницей, поставил к балкону. Здесь двое детей были старше, я их снял, а потом зашел, там еще был двухлетний, он сидел на полу", — говорит Андрей.

Андрей Хританков

Трагедия могла произойти из-за баловства с огнем

Комната в другом конце квартиры была полностью охвачена огнем, туда мужчина попасть не смог. Там спали двое братиков. Тела мальчиков впоследствии получили спасатели. Погиб 6-месячный младенец и 3-летний Игорь.

Как выяснилось впоследствии, мать ненадолго оставила их самих, чтобы пойти накопать со старшим сыном картофеля. Когда прибежала – в доме уже бушевало пламя.

Последствия пожара

"Вероятная причина возникновения пожара, это детское баловство с огнем. Судя по всему, ребенок играл именно в этой комнате, потому что он выгорел дотла, ничего не осталось от мебели, детских кроваток", — говорит спикер ГСЧС в Винницкой области Оксана Урбанская.

Что известно о многодетной матери

39-летняя многодетная мать поселилась в Верховке в прошлом году. Недавно стояла на учете в соцслужбе.

"Были у нас к ней претензии, продукты пусть есть, но не такие, как это нужно детям, чтобы было полноценно. В помещении грязно, не постирано, а в последнее время у них пропала вода. Она их не купала, не ухаживала как надо", – говорит руководитель Службы по делам детей Копайгородского поселкового совета Екатерина Костюк.

Екатерина Костюк

"Она получала более 20 тыс. на детей, у них появились деньги и легче стало, но очень ее подкосило, что сожитель ее оставил, месяца два назад и она можно сказать — потеряла интерес к жизни", — говорит глава Копайгородского поселкового совета Людмила Кушнир.

В полиции открыли уголовное производство

В настоящее время спасены дети находятся в районной больнице. У них нет ожогов, только стресс и страх, говорят медики. В полиции по факту пожара открыли производство. Квалификация – несчастный случай.

"По данному факту следствие начало уголовное производство по ст. 274. Это — нарушение правил пожарной безопасности, что привело к гибели людей. В настоящее время продолжается следствие", — говорит начальник сектора криминальной полиции Виктор Гончар.

Квартира семьи больше не пригодна для жизни, поэтому соцслужбы будут искать матери с четырьмя детьми убежище.

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Напомним, в Полтавской области во время пожара погиб 2-летний ребенок. Произошло это в одном из сел Лубенского района.

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