Двое погибших, другие чудом выжили: как люди в селе на Запорожье спасались от снарядов России

Российская террористическая армия накануне обстреляла село Биленьке Запорожской области. Оккупанты из ствольной артиллерии били по жилым домам, три помещения почти полностью разрушены. На месте трагедии погибли два человека.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Киры Овес.

Жительница села Биленьке Валентина рассказывает, что россияне уничтожили пол ее дома. Семья женщины только успела позавтракать, как супруги услышали "свист" снарядов. Говорит, их с мужем не задело чудом, поскольку они успели выбежать из помещений.

Жительница села Беленькое Валентина на руинах своего дома

Однако повезло не всем: 71-летний родственник Валентины погиб. Его дом оккупанты уничтожили, а тело мужчины нашли под завалами. Погибла в своем доме и еще одна 46-летняя жительница села. Два человека – получили ранения. Едва придя в себя хозяева начали разгребать обломки и выносить уцелевшие вещи из разрушенных зданий

В одно из хозяйств "прилетело" дважды – на огород и в сам дом. Семья Новиковых отдыхала с маленьким ребенком в своей спальне, а их друг Владислав гостил в соседней комнате. Проснулся, когда на голову посыпались обломки крыши.

"Ощущение такое, что якобы выжил благодаря везению", — говорит Владислав Залесский.

Придя в себя люди еще долго боялись выйти из дома, потому что россияне продолжали бить по селу. Люди говорят, что их атака очень испугала.

Из-за вражеской агрессии поврежден газопровод, еще пол села осталось без света. После того, как взрывы смолкли, коммунальщики принялись чинить электросети и помогать людям закрывать дыры в окнах.

Жители разрушенных домов пытаются решать, где жить дальше и на какие деньги восстанавливать поврежденное. Помочь с ремонтом пообещали местные власти.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Из артиллерии по жилым домам: последствия вражеской атаки на Запорожье

Напомним, как ВСУ держат оборону в Серебрянском лесу в Луганской области.

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