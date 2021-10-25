Двое полицейских приехали в Киев на сессию и спасли ребенка, упавшего в озеро

Двое полицейских приехали в Киев на сессию и спасли ребенка, упавшего в озеро

По словам копов, девочку спасло то, что она была в куртке и в памперсе.

Двое полицейских из Ивано-Франковской области спасли маленького ребенка, который упал в озеро. Произошло все в столичном парке, где копы гуляли в свое нерабочее время. Говорят — случайно увидели в воде детскую куртку, разглядели, что там есть ребенок, и бросились в воду.

О том, как это было — 25 октября говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Полицейские из Ивано-Франковской области Игорь и Владимир недавно приехали в столицу на сессию в Академию, а вечером в тот день решили пройтись по парку "Победа".

Рассказывают, что прогуливаясь после обучения, остановились у мостика сделать несколько фотографий, но увидели, что в воде — ребенок.

Тогда полицейский управления охраны Игорь побежал к водоему — по дороге сбрасывал верхнюю одежду. Владимир, который работает в ювенальной полиции — как раз с детьми, помогал коллеге с берега.

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По одной из версий, ребенок потянулась к утке, которых в озере очень много, но не удержался на берегу и упал в воду.

Игорь говорит- думал, что озеро неглубокое, но дна в воде не почувствовал. В тоже время ребенка уносило течением.

"Ее спасло то, что она была в куртке и в памперсе. Воздух, попавший под капюшон, держал девочку на плаву", — объясняет полицейский.

Игорь схватил девочку и начал тянуть к берегу. Там уже передал ребенка коллеге. Это все на мобильные снимали прохожие, которые сбежались на крики.

Новости Украины: полицейские спасли маленького ребенка, который упал в озеро

Уже на берегу полицейские начали снимать со спасенного ребенка мокрую одежду. Родителей в первые минуты среди толпы зрителей, утверждают, не было.

Говорят, что мать подошла через несколько минут.

Полицейские передали ребенка ее родным, и сами побежали переодеваться чтобы не заболеть. На утро, говорят, проснулись известными.

В начале ноября полицейские вернутся домой, но до того уже договорились с родителями ребенка и самой спасенной Софией встретиться на чай, а вместе с тем и провести профилактическую беседу.

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