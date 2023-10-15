"Двое тянули сестру за руки, один – за волосы": новые подробности скандала в одесском военкомате, где дочери "защищали" отца

В военкомате все обвинения в свой адрес назвали выдуманными, а саму женщину считают актрисой.

Стали известны новые подробности громкого скандала в одном из районных одесских военкоматов. Напомним, на днях в соцсетях появилось видео, на котором одна из дочерей 47-летнего мобилизованного бросает стул в помещении военкомата, возмущаясь действиями военнослужащих по отношению к ее отцу, недавно перенесшему операцию.

ТСН.ua разыскал одну из дочерей этого мужчины и пообщался с ней. Девушку зовут Ангелина Кравченко, она вместе с сестрой приехала в военкомат, как только узнала, что туда доставили ее отца, после того, как его сняли с рейсового автобуса в Одесской области.

"В тот день мой отец ехал на похороны бабушки. На блокпосту автобус, в котором он ехал, остановили. Всех мужчин вывели и затолкали в бусик, после чего отвезли отца в военкомат и забрали у него телефон, — рассказывает Англина Кравченко. — В течение часа вышло так, что отец прошел медкомиссию, его признали годным. В 13.30 в тот день отец набрал нас и сообщил, что ему уже отдали телефон, после того, как он подписал все бумаги".

Женщина в военкомате Одессы защищает отца стулом

К этому Ангелина добавила: "Когда мы с сестрой приехали в военкомат, она обратилась с требованием объяснить, как так случилось, что перенесшего операцию отца медкомиссия за час признала годным, после чего отца закрепили за воинской частью штурмовиков".

Ангелина говорит, что все происходящее в ТЦК она снимала на видео. Кроме того, по ее словам, в какой-то момент представитель военкомата схватил отца за горло и добавил, что таким образом учит общаться с теми, кто старше по званию.

"Я вышла во двор, чтобы вызвать по телефону полицию. Через мгновение я увидела, как под воротами военкомата без сознания лежит моя сестра. Как выяснилось, ее вынесли из помещения военкомата. Двое – за руки, двое – за ноги, один – за волосы. Сестра ударилась головой и потеряла сознание. Потом приехала скорая. Мы написали заявление в полицию. Потребую, чтобы отца отпустили, чтобы все это расследовалось", — резюмировала Ангелина Кравченко.

В полиции Одесской области официально подтвердили, что одна из дочерей этого мужчины действительно обратилась в полицию с заявлением о нанесении телесных повреждений. Правоохранители проверяют все обстоятельства происшествия. Кроме того, в полиции добавляют, что по словам представителей ТЦК, одна из женщин, приехавших к своему отцу, вела себя крайне агрессивно в помещении ТЦК, нецензурно высказывалась и бросила стул.

В ТЦК обвинения назвали выдуманными

В Одесском областном ТЦК, которому подчинены все военкоматы региона, на обвинения этой женщины ответили однозначно и категорично.

"Ее информация не соответствует действительности. Возможно, с ее стороны сделаны такие заявления для того, чтобы поднять хайп. Ее сестре представители ТЦК не наносили никаких телесных повреждений. Женщина, которая рассказала о телесных повреждениях, наверное, актриса", - рассказали нам источники в Одесском областном ТЦК и для получения более детального ответа предложили направить информационный запрос.

ТСН.ua направил информационный запрос в оперативное командование «Юг» для выяснения всех обстоятельств конфликта в ТЦК.

Ранее сообщалось, что в Черкасской области отец троих детей получил повестку и отказался от мобилизации.

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