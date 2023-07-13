Дворец с гамаками: в Киеве открыли уникальную зону для редких медведей (фото)

В киевском зоопарке рассказали, как заботятся о медведях Бобе и Чудо.

В Киевском зоопарке обновили летнюю экспозицию площадью 800 квадратных метров для экспонирования уникальных медведей. Здесь для них есть разнообразные игрушки, гамаки, специальные кормушки, когтеточки и большой бассейн с фонтаном.

Для медведей здесь есть разнообразные игрушки, гамаки, специальные кормушки, когтеточки и большой бассейн с фонтаном/фото Киевский зоопарк

Уникальность этого вольера в смешанном экспонировании двух видов медведей – тянь-шанского и уссурийского белогрудого. За стеной вольера находятся медвежьи берлоги, и порядок экспонирования зависит от настроения животных.

Для медведей здесь есть разнообразные игрушки, гамаки, специальные кормушки, когтеточки и большой бассейн с фонтаном/фото Киевский зоопарк

Экспозицию официально откроют завтра. Сотрудники зоопарка будут наблюдать, что именно нравится медведям из игрушек, а что необходимо убрать.

Тянь-шанской медведице Чудо в этом году исполнилось 25 лет/фото Киевский зоопарк

Медведи зоопарка очень активны, например, медведица Чудо любит отдыхать в гамаке и очень активна.

Тянь-шанской медведице Чудо в этом году исполнилось 25 лет/фото Киевский зоопарк

"Тянь-шанской медведице Чудо в этом году исполнилось 25 лет. Ее очень почтенный возраст требует особого ухода и условий содержания. В Украине осталось только три медведя этого вида. Наша медведица Чудо некоторое время удерживалась в цирке, а сейчас наслаждается жизнью в просторном вольере. До войны мы планировали найти для Чудо пару. Даже хотели поехать в Туркменистан, чтобы найти ей парня. Медведица еще может родить малыша. Но война разрушила эти планы. К сожалению, этот вид медведей стал очень редким, хотя еще 30 лет назад таким не был ", — рассказал сайту ТСН.ua Кирилл Трантин, гендиректор Киевского зоопарка.

Тянь-шанской медведице Чудо в этом году исполнилось 25 лет/фото Киевский зоопарк

Также посетители могут увидеть уссурийского белогрудого медведя Боба, он участник международной программы по размножению и сохранению видов ESB. Он очень активен и непоседлив.

Увидеть уссурийского белогрудого медведя Боба можно в вольере Медвежьего континента/фото Киевского зоопарка

В зоопарке добавляют, что медведи – всеядные животные. Их рацион состоит из овощей, фруктов, ягод, мяса, рыбы, орехов, семян, меда, личинок насекомых и свежей зелени. Один медведь съедает около 30 кг таких кормов в день.

Увидеть уссурийского белогрудого медведя Боба можно в вольере Медвежьего континента/фото Киевского зоопарка

Увидеть Чудо и Боба можно в обновленном большом природном вольере Медвежьего континента Киевзоо.

Увидеть уссурийского белогрудого медведя Боба можно в вольере Медвежьего континента/фото Киевского зоопарка

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