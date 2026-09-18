Дворец на маму-пенсионерку: судья Киевского апелляционного суда Ситайло и тайные миллионы (видео)

Елена Ситайло / Хапуга.UA

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О чем молчит и что скрывает эта служанка фемиды, какие вопросы вынуждают даму убегать от телекамер? Вы читаете проект журналистских расследований Хапуга.UA. И сегодня мы начинаем серию о служителях Фемиды: миллионерах в мантиях, которые почему-то не могут объяснить происхождение своего состояния.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Дворец на маму-пенсионерку? Судья Киевского апелляционного суда Ситайло и тайные миллионы ХАПУГА.UA

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Элитный пригород столицы — село Хотов. Именно здесь, в этом солидном имении, почти на 300 квадратов, поселилась судья Киевского апелляционного суда Елена Ситайло.

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Высокие потолки, панорамные окна. Мраморные полы, гостиная с мраморным камином, лестница — из мрамора, ванная комната — также в этой дорогой породе. То есть буквально все в мраморе! Дверь, похоже, ручной работы, а мебель — из Италии. Ухоженный двор и забор. Типичная картинка «судейского» комфорта под Киевом.

Несколько лет назад дом выставили на продажу и его стоимость вас шокирует. Судейский дворец оценили в более полумиллиона долларов. И, по классике жанра не слишком недобрых судей, недвижимость оформили… на близкую родственницу.

Дом Елены Ситайло / Хапуга.UA

Шикарное поместье на почти 300 квадратных метров судья апелляционного суда Елена Ситайло, похоже, переписала на маму пенсионерку.

По данным открытых реестров, 74-летняя мать судьи Галина Ситайло также проживает здесь, однако дверь она нам так и не открыла.

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Мать судьи — бывшая школьная учительница — ее поздравляли с юбилеем в местной газете. Никаких руководящих должностей не занимала, бизнеса в те времена не имела.

Впервые предпринимательской деятельностью мать судьи начала заниматься два года назад, открыв ФЛП. Откуда у школьной учительницы и пенсионерки деньги на элитную недвижимость? Спрашиваем!

«Ничего не скажу, все, пока!» — ответила на звонок журналистов Галина Ситайло.

Похоже, даже не тратя ни копейки на жизнь, матери судьи все равно не хватило бы средств на такую недвижимость. И сумма в 550 тысяч долларов, а сегодня это около 25 миллионов гривен — совсем не соизмеримая, отмечают эксперты.

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«Подобный объект должен стоить минимум диапазон от 650 тысяч долларов до миллиона, в зависимости от того, насколько быстро нужны деньги владельцам. Цена рыночная, если неограниченное время на экспозицию этого дома, будет в диапазоне ближе к миллиону долларов, учитывая наполнение и ту конфигурацию, которую мы видим», — говорит эксперт по недвижимости Виктория Берещак.

Однако на этом, вероятно, сокрытие реального состояния судьи не закончилось.

Еще один элитный объект недвижимости — инвестиционно привлекательный земельный участок под Киевом. А вот еще один объект недвижимости — около 10 соток земли в пригороде Киева, в селе Чабаны. Эту недвижимость также оформили на маму пенсионерку.

Здесь также на мать судья оформила 12 соток земли. Ее рыночная стоимость переваливает далеко за сотню тысяч долларов, и сегодня это больше 5 миллионов гривен.

«Это буквально 3 километра до Теремков, до метро. И средняя цена сотки в этом населенном пункте достигает примерно 10 тысяч долларов. 12 соток вполне могут стоить 120-150 тысяч долларов», — говорит эксперт по недвижимости.

Вопрос, где пенсионерка, школьная учительница, а по совместительству, мать судьи, могла брать миллионы — целое состояние на приобретение недвижимости — так и остается без ответа.

Дом семьи Елены Ситайло / Хапуга.UA

Впрочем, судья, вероятно, даже кичится своим имуществом, показывая его в декларации, однако о происхождении средств — молчит.

Вопросы по имуществу возникают и к сыну судьи — 22-летнему Леонтию. В возрасте 20 лет он стал владельцем коммерческой недвижимости в Киеве на сотни тысяч долларов.

Два объекта находятся здесь, по улице Гарматной. По этому же адресу, коммерческое помещение той же площадью, прямо сейчас продают почти за 140 тысяч долларов, или 6 миллионов гривен.

По другой локации на левом берегу в собственности сына судьи еще 20 квадратов — рыночной стоимостью около 65 тысяч долларов. Итак, суммарно, сын судьи владеет активами более чем на 400 тысяч долларов, или почти 19 миллионов гривен.

«Это нормальная цена на самом деле, это вполне для пушечной такая, я бы сказала, рыночная, но взвешенная цена», — говорит Виктория Берещак.

Единственное, что судья Ситайло оформляет на себя, это элитные авто. Она любит — японцев. На протяжении судейской карьеры в ее использовании были только «Тойоты»: Рав 4, Прадо, Хайлендер.

Пока страна воюет, судья Ситайло выбирает свой комфорт. Но очень сильно она его полюбила на третьем году полномасштабного вторжения. Так, в 2024 году Елена Ситайло пересаживается на люкс: она покупает автомобиль Лексус RX 350 за почти три с половиной миллиона гривен.

Вот она на нем заезжает домой. Вот утром уезжает на работу. А вот — это авто уже на территории суда и заезжает в крытый паркинг, где для него приготовлено отдельное место.

Машина Елены Ситайло / Хапуга.UA

Покупка такого автомобиля, конечно, не вопрос, если для этого есть законные средства. Здесь в основном о морали и «на времени».

Молчание судьи Елены Ситайло на вопрос о происхождении средств на дорогое имущество тоже ответ, и нам кажется, довольно показательный.

Потому что показать дорогое имущество в декларации — отличная идея, похоже, как и переписать его на родственников. А еще лучше — если бы НАПК проверило доходы судьи так же упорно, как проверяет должностных лиц нижнего звена. Но, похоже, проверять стоит не только состояние, но и добродетель судьи.

Мы направим материалы этого расследования антикоррупционным органам. А с ними, госпожа Ситайло, в молчание играть уже не удастся.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Дворец на маму-пенсионерку? Судья Киевского апелляционного суда Ситайло и тайные миллионы ХАПУГА.UA

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