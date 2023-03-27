Дворнику-художнику из Киева, которого прославила социальная сеть, уже предлагают делать выставку в Польше

А еще дворник-художник уже получил предложение от одного киевского музея.

Киевский коммунальщик решился выставить свои полотна на осмотр жителей двора, который он убирает. 72-летний Леонид Бурковский даже не представлял, что только одна фотография в соцсетях изменит его жизнь, говорится в ТСН.

Дворником Леонид Бурковский работает уже 14 лет, но у него есть хобби и только сейчас решился выставить картины на своей подсобке. Люди сфотографировали, разместили в соцсетях и это принесло славу. "Я думал, что оно будет заметно, но чтобы такой взрыв…", — говорит мужчина.

Рисовать он начал 25 лет назад, хотя этому и не учился, раньше даже имел персональные выставки, но им нужны финансы. Сделать выставку под открытым небом его вдохновил фильм об истории мирового успеха уличного художника Бэнкси.

Абстракционизм или авангардизм – так определяет свой стиль Леонид. Коллеги по цеху, говорят, видели, как Леонид Иванович и во дворе рисует и дома рисует. "Последнее время я так работаю над пейзажем", — говорит художник.

То, что Леонид решился на свой вернисаж на помойке, уже принесло результаты. "Тебе визитка, девушки приходили в субботу. Девушки хотят делать тебе выставку в Польше”, – передают визитку местные жители.

А еще дворник-художник уже получил предложение от одного киевского музея. Свои картины, нарисованные масляными красками, пока продавать не собирается, хочет побольше их выставлять. "Моя цель не обогащение, а стать известным человеком", — уверяет Леонид Иванович.

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