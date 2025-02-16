Двойная игра контрразведки: почему "крота" ФСБ задерживал сам Малюк

Предатель имел доступ к государственным секретам, работал в штабе Антитеррористического центра и мог присутствовать на ключевых совещаниях руководства службы.

Служба безопасности Украины провела уникальную операцию, раскрыв агента ФСБ, занимавшего ключевую должность в СБУ. Контрразведчики не просто разоблачили предателя, но и долгое время вели его под полным контролем, используя для этого сложную игру, позволившую насытить врага дезинформацией.

Детали – в эксклюзиве ТСН.Неделя.

Агент, полковник Дмитрий Козюра, был задержан лично главой СБУ Василием Малюком. Такое участие руководителя ведомства не было случайным – Козюра имел доступ к государственным секретам, работал в штабе Антитеррористического центра и мог присутствовать на ключевых совещаниях руководства службы.

Украинские спецслужбы установили круглосуточное наблюдение за Козюрой, контролируя каждый его шаг, включая пребывание на дому, на работе и даже в конспиративных квартирах. В его жилищах были установлены камеры, не оставлявшие агенту ни одного пространства для самостоятельной игры.

По словам Малюка, СБУ не просто разоблачила шпиона, а использовала его как канал для дезинформации врага.

"Нам удалось контролируемо насыщать врага нашей дезинформацией", – подчеркнул глава СБУ.

Одной из операций, где применялась эта стратегия, стала атака на Курскую область. Российские войска ожидали наступления ВСУ в одном месте, но реальные действия происходили совсем в другом направлении.

Агент ФСБ был завербован еще семь лет назад, а в декабре 2023 года он начал активно передавать информацию Кремлю. Его основной задачей был сбор данных о состоянии критической инфраструктуры, последствиях российских обстрелов и вооружении ВСУ.

Следователи также обнародовали переписку Козюры с кураторами из ФСБ, в которой он сообщал об ударах по Киеву и другим военным объектам, не зная, что все его действия находятся под контролем СБУ.

Эксперты отмечают, что эта операция явилась беспрецедентным ударом по российской разведке. В Москве сейчас ломают голову над тем, как украинские спецслужбы смогли обнаружить и использовать своего агента против них.

По данным следствия, полковник Дмитрий Козюра находился на совещаниях руководства СБУ, записывал секретную информацию и передавал ее российским кураторам.

"Предатель сидит, все записывает и передает россиянам. Это самый высокий уровень сложности, ведь противник — опытный разведчик", — отмечает эксперт Иван Ступак.

По данным следствия, Козюра имел родственные связи с российскими спецслужбами. Его родители, также служившие в СБУ, были пророссийски настроены и ждали прихода РФ. А его дядя работал в ФСБ.

"Если это соответствует действительности, то он еще был в КГБ, и его родители там были. Они передали все эти гены Комитета госбезопасности своему сыну", – комментирует генерал-майор в отставке Виктор Ягун.

Проводится ли в Украине достаточная проверка таких лиц? Этот вопрос остается открытым. В то время как Россия еще до 2014 года приняла решение не брать у ФСБ людей, чьи родители в третьем поколении жили в Украине, украинские спецслужбы долгое время не обращали внимания на такие детали.

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Несмотря на вероятное наличие других "спящих" агентов в спецслужбах, аналитики отмечают: процесс самоочищения продолжается.

"Прямых агентов, таких как Наумов, становится все меньше, на которые они могут влиять", – отмечает Ягун.

Среди последних громких разоблачений – задержание:

Андрея Наумова, бывшего руководителя Главного управления внутренней безопасности СБУ,

Олега Кулинича, главы СБУ в Крыму,

Валерия Шайтанова, генерал-майора, передававшего информацию россиянам.

Собранные доказательства против Козюры не оставляют ему шансов – он может получить пожизненное заключение за государственную измену.

Впрочем, существует еще один вариант – возможный обмен на украинских военнопленных, подобный тому, как Украина вернула защитников "Азовстали" в обмен на Виктора Медведчука.