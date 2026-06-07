Двойное унижение Путина: атака на Санкт-Петербург и дипломатический вызов Зеленского

Владимир Путин / © ТСН

Реклама

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин дважды оказался в ситуации политического и имиджевого унижения — сначала из-за атаки украинских дронов на Санкт-Петербург во время важного для Кремля экономического форума, а затем из-за необходимости публично реагировать на открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом шла речь в сюжете Анны Брыковой в ТСН.Тиждень.

Президент Украины обратился к Путину с открытым письмом, в котором заявил, что Киев не стремится к вечной войне и предлагает открытое обсуждение путей завершения боевых действий.

Реклама

«26 лет вашей власти полностью изменили повестку дня в отношениях между Украиной и Россией. От обсуждений товарооборота и других гражданских вопросов наши народы перешли к тематике исключительно попаданий и потерь», — говорится в обращении.

Зеленский отметил, что война все больше истощает саму Россию.

«Сейчас мы все видим, что это наконец перестает устраивать россиян… Им не нравятся наши дроны и ракеты. Им не нравится дефицит бензина и постоянный рост цен… Им не нравится ваше намерение устроить вторую волну мобилизации…» — написал он.

В письме также отмечается, что ожидания Кремля относительно внутренней нестабильности в Украине не оправдались.

Реклама

«Вы надеялись на внутреннюю смуту в Украине, но это против вас — взбунтовались ваши же военные формирования… И это сейчас на вас смотрят с очевидной усталостью ваши же чиновники, бизнесмены и пропагандисты. Мир это видит», — заявил Зеленский.

Предложение переговоров

Президент Украины предложил Путину личную встречу на нейтральной территории — в Швейцарии, Турции или странах Ближнего Востока. Также Киев выразил готовность к участию европейских партнеров в переговорах, прекращению огня на время диалога и обмену пленными по формуле «всех на всех».

«Я предлагаю вам встречу. Именно лидеры решают ключевые вопросы… Украина готова прекратить огонь полностью — для времени, когда будут продолжаться переговоры. Украина готова к обмену военнопленными по принципу „всех на всех“», — говорится в обращении.

Предупреждение Кремлю

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжит борьбу, однако и для российского руководства последствия войны будут становиться все более ощутимыми.

Реклама

«Украина продолжит бороться за свое существование… Но и вам придется значительно больше бороться за ваше существование — не России, а ваше личное», — заявил президент.

Реакция Путина и дипломатический эффект

Президент РФ Владимир Путин фактически отказался от идеи переговоров, заявив об отсутствии смысла встречаться с Зеленским.

По оценкам украинских чиновников, это лишает Москву возможности утверждать, что именно Украина блокирует мирный процесс.

В Киеве отмечают, что обращение Зеленского имеет несколько адресатов — от российского общества до западных партнеров. Среди прочего, документ воспринимается как сигнал об активной роли Украины в формировании переговорной повестки дня.

Реклама

Не случайно копии открытого письма были переданы по дипломатическим каналам в ООН, ОБСЕ и Совет Европы.

Также известно, что идею двусторонних переговоров поддержал Дональд Трамп, а представители его команды заявляют о невозможности достижения Россией военных целей.

В этом контексте особенно разительной стала смена риторики диктатора Беларуси Александра Лукашенко, который заявил о нежелании белорусов «идти воевать за чужую волю в Украину» и быть там «мясным фаршем»

Очевидно, последствия этой «кинетически-информационной операции» для хозяина Кремля еще проявятся, а реакция международных игроков может повлиять на дальнейшую динамику переговорного процесса.

Реклама

Напомним, как писали ранее британские и американские издания, отказ Владимира Путина от личных переговоров с Зеленским обернулся для Кремля новым репутационным ударом. Уже на следующий день после того, как российский лидер отверг предложение встречи, украинские беспилотники совершили одну из самых масштабных атак на Санкт-Петербург - родной город Путина и символический центр его политической карьеры.

Новости партнеров