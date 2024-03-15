Двойной ракетный удар россиян по Одессе: что известно о последствиях и пострадавших — обзор

В пятницу, 15 марта, российские террористы нанесли два ракетных удара по гражданским объектам в Одессе. Второй удар поразил медиков, которые только приехали спасать пострадавших.

О подробностях кровавого теракта российской армии и свидетельствах очевидцев рассказал в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA Артем Зябкин.

Около 11 часов дня 15 марта в Одессе раздалась воздушная тревога! По данным мониторинговых пабликов, из района временно оккупированного Джанкоя в Крыму вылетела баллистическая ракета. Впоследствии раздался громкий взрыв, а затем и второй.

Враг ударил по гражданским

Российские оккупанты снова ударили по гражданским, а именно – в жилой дом. Через час о страшной новости сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он заявил, что в результате ракетной атаки врага есть пострадавшие и на место выехали медики и пожарные. И произошло страшное – враг нанес еще один удар, уже по спасателям.

“К сожалению, в результате российской ракетной атаки погибли фельдшер и сотрудник ГСЧС, которые после первого взрыва приехали оказывать помощь на месте. Среди медиков и спасателей также есть тяжело раненые. Общее количество пострадавших уточняется, всем оказывается необходимая медицинская помощь”, — говорится в сообщении главы ОВА.

Россия – страна-террорист

Один из медиков снял первые минуты после вражеского прилета. Кадры, которые впоследствии появились в Сети, шокируют — на улице трупы и лужи крови, раненые.

Спасатели подтвердили, что враг нанес повторный удар именно по ним. Среди пожарных есть раненые.

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“Сегодня в результате российского ракетного удара по городу была повреждена гражданская инфраструктура. На месте попадания возник пожар”, — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели сразу прибыли на место удара и приступили к тушению огня, разбору завалов и поиску пострадавших. Во время работ враг повторно нанес ракетный удар, в результате которого погиб спасатель.

Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и 2 пожарно-спасательных автомобиля. В настоящее время ведутся работы по ликвидации пожара газопровода и частного дома на общей площади около 120 кв. м.

В Одессе есть погибшие

На момент записи обзора было известно, что российские удары по Одессе унесли жизни 14 человек, около 50 жителей города ранены. Об этом сообщили в областной военной администрации. Отреагировал на удар и мэр Одессы Геннадий Труханов. Городской голова выложил видео из больницы, куда увезли раненых. Говорит, всем им оказывается необходимая помощь.

Одесская мэрия призывает всех неравнодушных помочь пострадавшим от российской атаки. Врачам нужна кровь, так что все желающие помочь спасти жизнь одесситов могут обратиться в ближайший пункт сдачи крови.

Кровавая тактика террористов

Россияне применили кровавую тактику повторного удара. По словам военного эксперта Александра Коваленко, так поступают только для того, чтобы было как можно больше жертв. В случае России – убить больше невинных украинцев.

"Принцип повторных ударов. Первый удар наносится, чтобы уничтожить цель — объект, группу объектов. Но повторный удар, с небольшой паузой, по той же локации наносится в случае намерения увеличить количество жертв. Как среди раненых, так и среди служб, оказывающих им первую помощь. В противном случае парные и более удары наносятся практически одновременно.

С учетом того, что первоначальное нанесение удара и последующие осуществлялись в Одессе по частному сектору, то есть, заранее было известно, что жертвами станут гражданские лица, которым будет оказываться помощь, следующий удар имел целью исключительно увеличение количества жертв как среди пострадавших, так и служб спасения", — говорится в Telegram-канале обозревателя.

Страшные атаки на Одессу

К сожалению, удары баллистики по Одессе стали все более частыми. 6 марта 2024 года рашисты ударили по городу Искандером, пытаясь достать кортеж президента Зеленского.

Также россияне постоянно терроризируют Одессу "Шахедами". 2 марта попаданием одного из них была сильно повреждена жилая многоэтажка. В результате удара погибли 12 человек, в том числе 5 детей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "РОССИЯ ДВАЖДА УДАРИЛА БАЛИСТИКОЙ ПО ОДЕССЕ: очень много погибших и раненых!"

Напомним, что российские оккупанты готовились к ракетному удару, нанесенному по Одессе днем 15 марта. Россияне преднамеренно готовили атаку и сделали ее двойной.

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