Двойные стипендии, зарплаты до 30 тысяч и прощение СЗЧ: главные изменения от 1 сентября

Украинцев ждет ряд важных изменений от 1 сентября / © pexels.com

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С началом осени в Украине стартует новый учебный год с кардинальными изменениями в финансировании педагогов и питании школьников. Кроме того, чиновники существенно обновили правила получения грантов для предпринимателей и установили дедлайн для военнослужащих, самовольно покинувших часть.

Об этом говорится в выпуске ТСН.Неделя.

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Образовательные инновации и финансовое обеспечение

Новый учебный год продлится до 30 июня следующего года, причем школы будут самостоятельно определять график своих каникул. Среди главных образовательных смен этой осенью журналисты выделяют следующие:

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первый урок Минобразования рекомендует посвятить теме «Язык достоинства»;

в детских садах станут обязательными четыре с половиной часа английского языка в неделю;

горячие школьные обеды будут абсолютно бесплатными для всех без исключения учащихся.

«Причем если раньше столовые работали по полной только на прифронтовых территориях, или для первоклашек, то сейчас — для всех учеников, а меню обещают разнообразным», — отмечают в сюжете.

Важным изменением станет второй этап повышения заработных плат для украинских педагогов, которым прибавят двадцать процентов к базовому окладу. «Следовательно, после сентябрьского пересчета ежемесячный доход молодых учителей будет составлять 17 тысяч 700 гривен, а у педагогов со стажем и высокой квалификацией вырастет почти до 30 тысяч», — сообщают авторы материала. Правительство обещает сделать саму систему выплат более понятной и прозрачной, сохраняя более восьмидесяти видов доплат за классное руководство и престижность.

Соискателей образования также ожидает финансовый сюрприз, ведь студенческая стипендия вырастет вдвое. Учащиеся колледжей и профессиональных лицеев будут получать от двух с половиной до четырех тысяч гривен, тогда как минимальная выплата для соискателей высшего образования будет стартовать от четырех тысяч. Наиболее одаренная молодежь получит прекрасную возможность получать до десяти тысяч гривен президентской стипендии ежемесячно.

Военная амнистия и гранты на бизнес

Двадцатого сентября истекает ключевой срок для военнослужащих, до двенадцатого июня самовольно покинувших свои части, но желающих вернуться на службу на особых условиях. «Окно возможностей не длинное, так что если вы до сих пор в СЗЧ — обязательно им воспользуйтесь», — призывают в выпуске новостей. Для возвращения в топовые украинские подразделения с возобновлением зарплаты и вещевого обеспечения достаточно написать соответствующий рапорт в приложении «Армия+», после чего к процессу присоединятся рекрутинговые центры.

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Кардинальные изменения претерпевает и государственная грантовая программа «Собственное дело», которую правительство отныне разделило на направления старта бизнеса и его масштабирования. "На запуск собственного дела теперь можно получить до 500 тысяч гривен, а на расширение - до двух с половиной миллионов", - рассказывают в сюжете. Кроме того, Кабмин значительно смягчил требования по найму работников, разрешив на старте работать самостоятельно, а подать заявку на получение средств или специальных бонусов для ветеранов и молодежи можно через портал «Действие».

Напомним, школам советуют изменить порядок действий 1 сентября из-за опасности ракетных ударов. Образовательная омбудсменка Надежда Лещик призвала отказаться от массовых линеек ради безопасности детей и сосредоточиться на проверке укрытий и проведении инструктажей безопасности.

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