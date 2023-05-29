Двухэтажный дом возводят за пять минут: в Нидерландах строят уникальный городок для украинских беженцев

В нидерландском Флардингене готовят к открытию целый городок для беженцев — почти четыреста домов, больницу и школу. Это – первый для страны проект скоростного строительства, говорится в ТСН.

Гигантская стройплощадка во Флардингене вблизи Ротердама. Здесь возводят "Мечту" – именно так назвали будущее поселение в центре Нидерландов. "Городок — настоящий украинский городок, украинская среда", — говорит одна из будущих поселений Лана.

Вместе с ней здесь будет жить тысяча украинцев — сейчас они живут в переполненных убежищах для беженцев. “Мы – пилотный проект, который должен показать, можно ли построить полноценный район менее чем через год. Потому что обычно в Нидерландах это занимает 7-8 лет”, — рассказывает заместитель мэра Флардингена Иванна Сомерс-Гарденьер.

387 домов, детсад и школа, больница и спортивный клуб. “Два месяца назад это была просто земля. Мы строим очень быстро. Сначала мы делаем фундамент со всеми проводами и трубами, а дальше грузовик привозит дом и мы его ставим прямо на эти подготовленные линии. Как пазл, или тетрис”, — рассказывает менеджер проекта Джон.

С местного завода один за другим уезжают будущие дома. Через несколько минут первый этаж поднимается в воздух. Пока на него нанизываются коммуникации, кран подносит второй этаж с крышей. Строители скрепляют две части и фиксируют фундамент. Скорость впечатляет – за день одна бригада может возвести целый квартал. Внутри готово все кроме "косметики": есть свет и даже техника. “Это все сделано на заводе, будто домики из лего, две части друг на друга – и у вас есть полноценный дом. Я думаю это – будущее”, – говорят работники.

Сколько обойдется нидерландскому бюджету в проект, чиновники не признаются. Говорят только, что и для перенаселенных Нидерландов, и для изуродованной российскими бомбами Украины — это может быть скорым решением проблемы с жильем. Будут заселять "Мечту" постепенно.

Одноместные студии с обеих сторон широкого коридора. На входе чеклист, все ли внутри — кухня с холодильником и плитой, кровать, стол, телевизор и, пожалуй, самое главное для тех, кто последние полтора года жил в комнатах на десять. "Больше всего люди рады иметь собственный туалет и душ", — убеждают переселенцы.

Все это уместилось на двадцати квадратных метрах. “Мы не можем дать людям дом. Мы понимаем, что их дом в Украине. Но мы можем обеспечить им жилье, пока они здесь”, — отмечают местные чиновники.

"Мечта" будет существовать три года, а затем здесь снова будет бизнес-парк. Но дома не будут выбрасывать, их отдадут в соседние города, туда, где больше не хватает доступного жилья.

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