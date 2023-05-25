Двухлетнюю Виолетту уже вторые сутки ищут на Харьковщине: что известно, как помочь

Полиция, спасатели и волонтеры ищут девочку еще с вечера 23 мая, но эти поиски не дали никаких результатов.

На Харьковщине уже вторые сутки ищут пропавшую двухлетнюю девочку Виолетту Мужечук, которая 23 мая вместе с братом пошла гулять и не вернулась.

О ситуации с поисками на 25 мая в эфире "Сниданку з 1+1" рассказал глава харьковского поисково-спасательного отряда "Троянда на руци" Александр Гуманюк.

"Девочку последний раз видели неподалеку от ее дома около семи вечера (23 мая – ред.). Она пошла гулять за двором вместе с ее двойняшкой-братом. Брат вернулся, а Виолетта – нет", – сказал Гуманюк.

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Он добавил, что мальчик не был напуган и вел себя как обычно.

"Дальше родители обратились к полиции и волонтерам. Полиция и волонтеры около девяти начали поиски и они до сих пор продолжаются. Было привлечено большое количество людей: МЧС (ГСЧС – ред.), полиция, много местных жителей", – рассказал глава поисково-спасательного. отряда.

Чтобы помочь в поисках пропавшего ребенка, Гуманюк призвал обращаться в полицию по номеру 102. Также можно обратиться на горячие линии поисковых отрядов, которых есть три: "Троянда на руци", "Ангелы" и "Милена".

Накануне в полиции призвали тех, кто имеет хоть какую-то информацию о Виолетте, сообщить об этом ОП №2 Чугуевского РУП ГУНП по телефонам 102, +380503055233 или другим удобным способом.

Что известно об исчезновении Виолетты Мужечук

Двухлетняя Виолетта из села Скрипаи на Харьковщине исчезла вечером 23 мая, когда отправилась на прогулку вместе с братом. Полицейские всю ночь искали девочку, проверяя здания, подворья, заброшенные дома, колодцы и другие места. Пока поиски продолжаются.

Добавим, что Виолетта – из многодетной семьи. Ее отец сейчас защищает Украину на войне с Россией, а мама ухаживает за детьми дома.

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