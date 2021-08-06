"Дядя хороший, я дам вам дорогое мороженое": на Закарпатье мужчина заманивает детей в черный автомобиль

"Дядя хороший, я дам вам дорогое мороженое": на Закарпатье мужчина заманивает детей в черный автомобиль

В отношении подозрительного мужчины написали заявление в полицию.

В городе Виноградов на Закарпатье мужчина ездит по улицам на автомобиле и заманивает в транспортное средство детей.

Об этом на своей странице в соцсети написала свидетель инцидента Диана Мокар.

Как стало известно, происшествие случилось около восьми вечера 5 августа на улице Первомайской. Там недалеко от кладбища заметили мужчину на черном автомобиле Opel с затемненными окнами. Он вышел из легковушки, подошел к двум девочкам семи и одиннадцати лет, предложил мороженое и позвал их в машину.

"Я была без телефона, потому что мы гуляли с собакой. Дочери шли впереди, я — сзади. Мужчина вышел из машины, подошел к багажнику, достал оттуда какое-то мороженое и протянул детям со словами: "Дядя хороший, не бойтесь меня, я дам вам дорого мороженое". На вид ему больше тридцати лет, высокий блондин", — рассказала ТСН.ua мама девочек Диана Мокар.

Сам же мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел угостить детей. Женщина вызвала на место полицию и написала на гражданина заявление.

Напомним, что в поселке Старый Салтов Харьковской области нашли тело 6-летней Мирославы Третяк. По неподтвержденной информации, школьницу изнасиловали и убили. Официальный подозреваемый — 13-летний сосед девочки.

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