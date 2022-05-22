Дядя узнал девочку по шраму: история 10-летней Вероники из Донецкой области, которая в один миг потеряла всю семью

Дядя узнал девочку по шраму: история 10-летней Вероники из Донецкой области, которая в один миг потеряла всю семью

Вероника – единственная, кто выжил в укрытии угледарской многоэтажки, а дядя смог узнать ее по шраму на локте. Девочке всего 10 лет, но ей уже пришлось бороться за собственную жизнь.

Мама девочки умерла несколько лет назад, а в апреле из-за обстрелов оккупантов она в один миг потеряла других родственников: отца, бабушку, дядю и тетю.

Об истории спасения говорится в сюжете ТСН.

Свой десятый день рождения Вероника отмечает в больнице. И хотя сейчас в праздник никого из самых родных рядом нет, вокруг врачи и медсестры, которым девочка уже стала, как родная. Еще совсем недавно врачи не знали, выживет ли Вероника.

9 апреля русские войска прицельно обстреляли жилые массивы Угледара. Один из снарядов попал в подвал, где укрывалась семья Вероники. Тогда погибли ее отец, бабушка, дядя и тетя. Выжила только она. Тяжело раненую девочку из-под завалов доставали соседи. Под обстрелами "скорая" отвезла Веронику сначала в Курахово, а затем – в больницу Днепра. Единственный, кто у нее остался – ее дядя из Киева.

"Она была в очень тяжелом состоянии, она была несколько дней в коме, там были критические 72 часа. Это был ребенок без сознания, я его точно не узнал. Единственное, я его узнал по шраму на локте, у ребенка когда-то там была травма", – рассказал дядя Вероники Элхан Джалилов.

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Больше месяца девочку спасали во Львове. Заведующий нейрохирургическим отделением больницы львовской больницы Михаил Логва рассказал, что у Вероники было два металлических обломка, один – в правом полушарии головного мозга, второй был у места выхода 6 и 7 нервов шейного отдела позвоночника. Осколок с шеи забирать опасно. С затылка будут доставать в ближайшие дни.

Каждый день с девочкой работают реабилитологи, чтобы восстановить функцию правой руки. Несмотря на боль, Вероника очень старается. Кроме реабилитологов, с девочкой работает психолог. О том, что с ней произошло, Вероника или не помнит, или не хочет рассказывать, говорят врачи. Упоминает только, каким Угледар был раньше.

Из-за сложных семейных обстоятельств дядя взять девочку не может. Пока Вероника на попечении львовских социальных служб. Вероятно, скоро ее отправят на реабилитацию за границу, а уже потом найдут постоянного опекуна.

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