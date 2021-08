"Дьявол — в деталях": Зеленский эксклюзивно в ТСН рассказал об ожиданиях от визита в США

Встреча с американским лидером Джо Байденом состоится 1 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочий визит в Соединенные Штаты. Накануне они с женой прибыли в Вашингтон. На сегодня у него назначен восемь встреч.

Накануне съемочная группа ТСН встретила президента у отеля, где он остановился, и расспросила об ожиданиях от визита. Об этом эксклюзивно в ТСН.Ранок 31 августа.

Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и Офис президента. По сути — это единственный свободный вечер, когда они могут отдохнуть. Уже завтра с 9.30 по местному времени их ожидает насыщенная рабочая программа.

Также читайте Зеленский будет просить Байдена о помощи США в деоккупации Донбасса и Крыма

Охрана выгружает вещи. В гостиницу заселяется председатель НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко. Из парка возвращается министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Министр обороны Андрей Таран идет на прогулку по вечернему Вашингтону. В последние из гостиницы выходят президент с женой и садятся в черный Suburban.

Через несколько секунд Владимир Зеленский таки выходит к ТСН.

- Вы кричали?

- Да

По его словам, собрались с женой и командой на ужин. "Сейчас хочется немного поспать", — говорит он.

Новости мира: Владимир Зеленский с женой прибыл в столицу США – каковы ожидания от визита

Во вторник у президента запланировано восемь встреч. Первая — в Министерстве энергетики. Дальше — оборонное ведомство. "В общей сложности три оборонительные соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по "Северному потоку". Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол — в деталях. Надо подождать немного", — говорит глава государства.

Также читайте Зеленский назвал три достижения на посту президента

У жены президента Елены Зеленской в США отдельная программа. "Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом — очень крутой", — рассказал президент.

Более напряженного в подготовке визита наши дипломаты не вспоминают. США сегодня завершают вывод войск и эвакуацию гражданских из Кабула, а потому программу приходилось неоднократно менять. Американские чиновники круглосуточно работают над тем, чтобы завершить миссию в Афганистане без новых потерь. "Я считаю, что это очень знаково. Несмотря на все проблемы, несмотря на очень нагруженный график, отношения с Украиной являются приоритетными. Визит проходит по плану. Пожар идет по плану — знаете, есть такая поговорка", — подчеркнул глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Встреча с президентом Джо Байденом состоится 1 сентября. Владимира Зеленского ожидают в Белом доме после обеда. Запланировано общение с глазу на глаз. По результатам президенты обнародуют совместное заявление.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку