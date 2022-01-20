Дыхательная недостаточность и сердечно-сосудистые нарушения: врач рассказал, как сейчас болеют COVID-19

В западной Украине увеличилось количество больных коронавирусом.

Во Львовской области возросло количество больных COVID-19, их госпитализируют в больницу уже в тяжелом состоянии. Однако медики пока не готовы говорить, что в области свирепствует штамм "Омикрон".

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Об этом в интервью ТСН.ua рассказал главный врач Львовской областной инфекционной больницы Сергей Федоренко.

"По данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, в 9 областях Украины, в том числе и во Львовской области зафиксированы случаи штамма "Омикрон". Этот штамм вируса действительно очень заразен и распространяется быстрее, чем "Дельта". Но относительно тех больных, которые поступают к нам, то мы не можем на момент госпитализации установить, какой это именно штамм, поскольку такие исследования проводятся только в лаборатории Центра общественного здоровья Минздрава Украины", – подчеркнул врач.

Главный врач инфекционной больницы добавил, что сейчас людей в больницу госпитализируют уже в тяжелом состоянии.

"Больные, которые поступают к нам, в большинстве своем уже в тяжелом состоянии. Оно обусловлено проявлениями острой дыхательной недостаточности, есть нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы. Есть незначительное количество больных, которые имеют еще и проявления кишечной инфекции, но это все симптомы коронавирусной болезни. Также наблюдается заложенность носа, кашель, чихание. У всех больных мы фиксируем повышение температуры тела", — сказал Сергей Федоренко.

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