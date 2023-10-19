Дым от сожженных тел и швабры рядом с гробами: военные в шоке от Киевского крематория (фото и видео)

Залы для прощания с усопшими на Байковом кладбище, чиновники обещают привести в порядок.

Киевляне и военные жалуются на внешнее и внутреннее состояние Киевского крематория на Байковом кладбище. Это единственное место в столице, где производится кремация тел усопших. Военные жалуются на ненадлежащее состояние крематория: его наружные стены покрыты грибком и трещинами, местами выбиты стекла. Не лучшее состояние и в середине – интерьер залов не меняется годами, а для посетителей на прощании с покойным недостаточно скамеек. В таких условиях в Киеве провожают в последний путь павших украинских воинов.

Сайт ТСН.ua выяснял, почему не ремонтируют помещение крематория и когда ждать перемен к лучшему.

Отсутствуют скамейки и снег на голову

Представители благотворительного фонда патронатной службы полка Азов "Янголи Азову" отмечают, что в помещение крематория не могут добраться люди на инвалидных колясках и костылях, приезжающих на похороны собратьев из столичных госпиталей.

Брусчатка, которой выложенная территория вокруг крематория во многих местах вываливается, из-за этого люди могут упасть, когда несут гроб, или когда просто пытаются зайти в помещение. Их приходится на руках заносить в зал, где происходит прощание с усопшим.

Военные, которые занимаются погребением павших воинов, говорят, что такова ситуация с 2014 года, и ничего не меняется. Чиновники игнорируют обращение и не приступают к ремонту помещения крематория.

Волонтеры рассказывают, что зимой в зал прощания залетает снег, а пол превращается в сплошной каток, потому что система ливнестоков здесь уже много лет не работает.

В зале критически не хватает скамеек, где могли бы присесть родственники покойного или люди с ранением, которые пришли на похороны. Также годами не меняется интерьер зала – искусственным цветам, украшающим стену, уже очень много лет. Так что прощаться с родными приходится в таких условиях – в холоде, с заляпанными краской стенами и смотреть на ведра и швабры, которые почему-то оставляют здесь уборщики.

Так выглядит единственный в Киеве крематорий/коллаж ТСН.ua

Космическое сооружение и место исцеления

Помещению крематория на Байковом кладбище нет еще и 50 лет. Он был открыт в 1975 году. Над масштабным проектом комплекса работали выдающийся украинский архитектор Авраам Милецкий и супруги художники Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко.

По замыслу художников, сооружение должно было стать местом, где люди получали исцеление после потери своих близких. Этого намеревались добиться благодаря сочетанию ландшафтного дизайна и модерновой архитектуры.

Киевский крематорий/фото КГГА

Рядом с крематорием расположены террасы колумбария и Стена памяти – гигантский барельеф длиной 213 метров, где показан жизненный путь человека от рождения до смерти. Но стену советская власть в 1982 году залила бетоном, потому что боялась крамолы от художников. В 2021 году начались работы по восстановлению Стены памяти, но на это не хватает средств.

Проблематично было с финансированием и в советское время, поэтому в белом здании крематория не появились цветные витражи, как планировали авторы проекта. Но, несмотря на это, необычное здание стало знаковым объектом модернизма в Киеве. Оно выполнено в виде двух железобетонных раковин (их еще сравнивают с космическими полусферами ), внутри которых расположены два зала для прощания.

Помещение крематория получило статус памятника архитектуры. Собственно, это и усложняет проведение в нем реставрационных работ.

Дым от сожженных тел

Помещение крематория выглядело непрезентабельно, еще 20 лет назад. Но облупленные стены и совковый интерьер всех почему-то устраивали. Тогда городские чиновники с ремонтом не спешили, мол, люди в столице умирают каждый день, как остановить работу единственного в городе крематория? Поднимался даже вопрос строительства еще одного для столицы. Но все осталось на уровне разговоров.

Сейчас ситуация с состоянием сооружения осложнилась из-за войны. Представители фонда "Янголи Азову" говорят, что уже не раз обращались к городским властям, но какой-то активности по началу работ не наблюдается. Поэтому они планируют начать ремонт в помещении собственными силами, чтобы чиновникам стало стыдно.

Кстати, на соседнем холме, у здания крематория, расположено место, где сжигают тела усопших. С этого холма в небо регулярно поднимается черный дым и застилает собой могилы колумбария и людей, находящихся в это время там.

Дым над колумбарием Киевского крематория / фото ТСН.ua

Что говорят в мэрии?

Сайт ТСН.ua поинтересовался у КГГА, когда город планирует отремонтировать единственный в Киеве крематорий. В мэрии несколько дней готовили ответ на поставленные вопросы, а затем сообщили, что на территории ритуальной службы специализированного КП "Киевский крематорий" уже приступили к ремонтным работам.

Оба зала для прощания с покойными планируют привести в порядок в течение двух недель. Это необходимые оперативные работы, поскольку критика военных по внешнему виду крематория справедлива.

Со стены крематория уже убрали "вечные" розы и венки/фото КГГА

"Здания крематория возведены еще в 1970-х годах, то есть им почти полвека. Безусловно, они нуждаются в полноценном обновлении, что мы и планировали сделать в 2021 году. Однако здания были признаны объектами культурного наследия, ведь созданы по уникальному проекту. Это существенно усложняет проведение любых ремонтных работ. Поскольку государственные нормы требуют осуществить комплексную реставрацию, которая будет сопровождаться научными исследованиями. И мы уже выполнили ряд процедурных и исследовательских работ, чтобы уже в следующем году проводить реставрацию", — сообщил Петр Пантелеев, заместитель председателя КГГА.

Он добавил, что сейчас в прощальных залах выполняется текущий ремонт, чтобы улучшить их внешний вид.

"Критика военных, к которым большое уважение и благодарность, объективна. И мы сейчас максимально оперативно исправляем ситуацию – очищаем, красим, заменяем некоторые элементы. То есть все, что не повлияет на дальнейшую реставрацию, однако улучшит внешний вид помещений, где прощаются с украинскими воинами", – отметил замглавы КГГА.

К работам по восстановлению уже приступили/фото КГГА

Чиновник добавляет, что планируется, что ремонтный процесс займет до двух недель, залы будут ремонтировать поочередно. Бюджетные средства на это не привлекаются.

Ужасы Киевского крематория: в каких условиях прощаются с павшими воинами в Киеве

Отметим, что о дыме от крематория заместитель председателя КГГА ничего не сообщил. Будем надеяться, что и систему работы крематория чиновники тоже приведут в порядок.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что на заброшенной могиле Чапкиса в Киеве появилось много цветов: когда ждать памятника (фото).

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