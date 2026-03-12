Дым покрыл небо возле Киева: что горит

В Киеве виден дым. Фото иллюстративное / © Днепр Оперативный

Вблизи Киева вспыхнул масштабный пожар. Жители столичной Оболони сообщают, что из окон квартир видно столб дыма, который поднимается в небо где-то на левом берегу. Отмечается, что пожар вспыхнул в Вышгородском районе.

В ГСЧС Киевской области подтверждают ТСН.ua, что в Вышгородском районе зафиксировано возгорание.

«Горит трава вблизи села Новоселки. Ориентировочная площадь возгорания 4 гектара», — сообщили ТСН.ua в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

Там добавляют, что на месте возгорания уже работают спасатели.

