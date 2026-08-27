Дым виден издалека, дроны падали на дома: Россия массированно атакует Киевскую область — что происходит на месте

Последствия атаки в Киевской области / © ТСН

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Россия подвергла Киевскую область массированной атаке. Уже известно о двух пострадавших — им оказали медицинскую помощь.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Александр Романюк.

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«Россияне атаковали пригород Киева. Это выглядит ужасно. Дым виден за много километров. Мы стали свидетелями того, как сбивали дроны. На данный момент спасателям невозможно работать, потому что они целятся в людей, которые тушат пожары. Такова логика России — им бы только больше жертв», — подчеркнул корреспондент ТСН.

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Россия атаковала не только логистические объекты. В результате ударов дронов оккупантов повреждены жилые дома в Великой Александровке.

«Обломки упали на жилую застройку. Дома не осталось, внутри были люди», — сказал Александр Романюк.

Последствия атаки в Киевской области / © ТСН

Одна из пострадавших рассказала, что спала и услышала взрывы, её спас отец.

«Моя кровать находилась под крышей, как и кровать отца. Так мы и выжили», — говорит пострадавшая.

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