"Дым всегда ночью чернее": жители Галича, которых покрыл черный снег, рассказали о нарушениях на соседней ТЭС

"Дым всегда ночью чернее": жители Галича, которых покрыл черный снег, рассказали о нарушениях на соседней ТЭС

Бывшие работники рассказывают, как на предприятии экономят и загрязняют окружающую территорию.

В прикарпатском городке Галич снег, с вечера выпавший беленьким, к утру резко изменил свой цвет на черный. Люди говорят, это не естественная аномалия, а экологическая беда и винят в нем соседнюю Бурштынскую ТЭС. Якобы на предприятии время от времени выключают фильтры и выбросы сажи окрашивают окружающую среду.

Об этом идет речь в ТСН.16.45.

Жители Галича глазам не поверили, рыхлый и беленький вечером, к утру снег резко изменил свой цвет. Цветные осадки галичане видят не в первый раз, но столь черными они еще не были. «Мы ходили по улице и не могли дышать. Был полдня смог в городе. И вот просто начало чернеть. Ночью дым из труб всегда чернее, чем днем, всегда», – уверяют жители.

Это все из-за Бурштынской ТЭС, которая километрах в 10 отсюда, уверены люди. Среди них много бывших и нынешних ее работников, так что говорят, знают, о чем говорят. Как будто время от времени на теплоэлектростанции, работающей на угле, отключают фильтры. Сажа оседает на землю.

«Да фильтры новые, лет 10 назад поставлены. Их отключают просто, потому что очень много электроэнергии берут. Зона рассеяния: 1 м высоты трубы – это км территории. То есть 260 м труба – 260 км идет рассев. А основное, более тяжелые части, идут сюда», — убеждает бывший работник Бурштынской ТЭС Владимир Баган.

На все вопросы ТСН в запросе на предприятии вообще не отреагировали. Реакция появилась только на официальной странице в Facebook. Мол, фильтры работают без сбоев, выбросы не превышают нормы.

«Грязный снег, как на территории ОТГ, так и вне ее может возникать и от отопления твердым топливом (уголь, древесина, паллеты) котельных, заводов и других зданий, также функционирующих в пределах региона», — значится в заявлении.

В Галиче утром снег сменил цвет на черный | Новости Украины

Жители Галича другой реакции энергетиков и не ожидали. Говорят, 2 года назад пытались оградить себя от вредных выбросов станции. Выбили деньги из экологического фонда области на исследование почвы, воды и земли. Результаты шокировали, но ситуация не изменилась.

«Киевский институт Кунеева брал 17 проб воды вокруг Бурштынского водохранилища. Оказалось, что только у двоих нет в воде стибия. Это тяжелый металл. Вода оказывается непитьевой во всех колодцах, кроме двух. Превышение 3,5 раза по воде», — говорят экологические активисты.

«Непосредственно государство утверждает ДТЭК сколько выбросов они могут выбрасывать ежегодно. И ТЭС постоянно просит увеличить этот уровень выбросов. И им утверждают», – говорят местные.

Этот черный снег Госпродслужба также взяла на проверку. Результатов еще нет, но в этот раз галичане уступать не собираются — угрожают акциями протеста, пока чиновники не заставят ТЭС сократить свои вредные выбросы.

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