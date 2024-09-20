Дышать нечем: почему Киев превзошел Каир по качеству воздуха и что именно горит возле столицы

Специалист рассказал, что обнаружили в воздухе и планируют ли ограничить работу детских заведений.

В Киеве значительно ухудшилось качество воздуха. В пятницу, 20 сентября, город с самого утра затянуло дымом, а в воздухе держался едкий запах от гари.

Практически все стационарные пункты мониторинга атмосферного воздуха столицы фиксировали высокий уровень загрязненности. Сильный запах гари ощущали на левом берегу столицы, а также на Подоле, Оболони, Борщаговке. Люди жаловались, что нечем дышать, а некоторые даже вышли на улицу в противогазе.

Киев превратился в Каир

В мировом антирейтинге по загрязненности воздуха Киев в пятницу утром занял первую позицию, обойдя лидеров Каир и Багдад.

В КГГА называют вероятной причиной временного загрязнения воздуха – пожары в экосистемах Киевской области.

Киевлянам рекомендуют ограничить прогулки на улице, закрывать окна, пить больше воды.

Откуда взялся дым в Киеве?

Эколог Александр Соколенко называет более конкретную причину задымления в Киеве – масштабный пожар на торфянике.

По словам эколога, на территории Деснянской территориальной громады, между селами Косачевкой и Лошаковой Гутой, находится очень большое торфяник. И, к сожалению, оно обезвожено еще в советское время, для добычи торфа.

Сейчас в торфяники возвращают воду, но это делается не везде. Из-за аномальной засухи на торфянике произошел пожар.

"Пожар там длится дней десять, рядом даже загорелся лес. То есть там сложное комбинированное возгорание на очень большой площади. До этого в Киеве держался восточный ветер и дым от пожара шел на запад – в направлении Житомирской области и севера Киевской. В столице дым не чувствовали. Вчера же направление ветра изменилось, оно стало северным, и вся эта вонь от пожара пошла на Киев", - говорит Александр Соколенко.

Какие выявили превышения?

В Киевском городском центре контроля и профилактики заболеваний говорят, что причина загрязнения воздуха – пожары в экосистемах Киевщины.

"Мы фиксируем повышенные уровни ангидрида сернистого и диоксида азота в воздухе. Радиационный фон в норме. Сейчас ждем результатов дополнительных замеров качества атмосферного воздуха в Киеве. Наши специалисты их делают на Оболони, Троещине и Подоле", — рассказал ТСН.ua Александр Штиль, заместитель гендиректора Государственного учреждения "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней" Минздрава Украины.

Киев затянуло дымом, людям тяжело дышать

Беречься надо людям с хроническими болезнями

Специалист подтверждает, что киевлянам рекомендуют ограничить прогулки на открытом воздухе и закрывать окна в квартирах.

"Это стандартная рекомендация, но целесообразно ее соблюдать – ограничить пребывание на улице, пить больше воды, закрывать окна. Ведь в воздухе были зафиксированы превышения уровня по отдельным химическим элементам. Поэтому людям с хроническими заболеваниями органов дыхания следует ограничить пребывание на улице", — добавляет Александр Штиль.

Сколько это продлится?

Мы поинтересовались у специалиста: сколько еще будет загрязнение воздуха в городе?

"Чтобы дать четкий ответ, нужно понимать направление ветра – будет ли оно меняться или нет. Также важно, какой будет погода в городе в течение дня. На показатели качества воздуха влияет утреннее движение автотранспорта в городе. В местах, где возникают транспортные пробки, кроме задымления, еще и оказываем дополнительное влияние выхлопов от автотранспорта. Соответственно, когда уменьшается транспортная нагрузка, происходит уменьшение показателей по общему загрязнению воздуха", — объясняет Александр Штиль.

Обогнали Каир временно

Что касается лидерства Киева в мировом рейтинге по загрязнению воздуха, где мы обошли Каир и Багдад, то специалист говорит, что это временный показатель.

"Это не связано с постоянными элементами жизнедеятельности города, просто имеем чрезвычайную ситуацию, когда вокруг Киева возникли пожары. Думаю, ситуация быстро изменится", — говорит специалист.

Садики и школы будут работать?

Сегодня утром многие киевляне не повели детей в детские сады, именно из-за едкой гари в воздухе.

Мы поинтересовались у специалиста, не планируются ли ограничения работы в детских садах и школах из-за загрязнения воздуха.

"Пока такой вариант не рассматривается. Мы постоянно мониторим качество воздуха ты будем действовать в соответствии с ситуацией. Я уже говорил о дополнительных замерах, которые должны сделать наши специалисты – в зависимости от полученных результатов, будем решать, как дальше действовать", — заключает Александр Штиль.

Напомним, загрязнение воздуха в Киеве началось с часу ночи из-за пожаров в области. Загрязнение в 5 раз превысило норму.

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