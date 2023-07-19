"Джавелина не хочу, только Стугну": военный показал, как уничтожал врага с украинской техники в свой день рождения

ВСУ на одном из направлений сжигают вражескую технику из украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна". Говорят, что он значительно лучше даже западных "джавелинов".

Боец 30-й бригады имени князя Константина Острожского в свой день рождения из украинской "Стугны" уничтожил сразу две враждебные цели. Это событие для него как подарок, ведь это позволило не только усложнить пути поставки для оккупантов, но и взять их позицию в кольцо.

Как это было рассказала корреспондентка ТСН Юлия Кириенко.

Противотанковый ракетный комплекс "Стугна" осторожно раскрывает стрелок, чтобы показать всю красоту своего любимого оружия. Сине-желтым глазом Стугна всматривается вдаль, а украинское оружие выжидает вражескую технику — именно ее уничтожают противотанкисты 30 бригады.

Сине-желтый прицел "Стуни" / Фото: ТСН

"Увидели едущий джип с личным составом. Провели пуск, технику уничтожили. Через 2 часа едет МТ-ЛБ (многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный — ред.). отработали по МТ-ЛБ — сгорело", — коротко рассказывает украинский военный Андрей.

Украинский военный Андрей / Фото: ТСН

По его словам, горело долго и ярко. Военный даже не ожидал, что уничтожит целых две цели за ночь. Это стало настоящим подарком для бойца, потому что стрелял он в свой 25-й день рождения.

"Мы стреляем, и они (оккупанты – ред.) больше не ездят. А здесь, [они] думали, что наглость – это второе счастье, но ничего не получилось у них", – говорит военный.

Украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна" / Фото: ТСН

Еще ни разу "Стугна" не подводила украинских бойцов. Стреляют из нее с начала великой войны. Говорят, что работает даже лучше иностранных аналогов, потому что имеет "крутую оптику", стреляет на большую дистанцию и бережет бойцов. А управлять ракетой можно прямо из укрытия.

"Я учился на "джевелины", но попал в расчет "Стугны" и не хочу "джевелина", только "Стугну", — признается один из военных.

Украинский военный говорит, что "Стугна" значительно лучше западных "джавелинов" / Фото: ТСН

Уникальность этого украинского противотанкового ракетного комплекса состоит в том, что если враг с воздуха обнаружит "Стугну" и будет стрелять по ней, расчет останется целым, ведь запустить осуществляют с дистанционного пульта управления.

Из этого оружия на Бахмутском направлении бойцы напалили уже с десяток вражеских машин. Но не об этом мечтает противотанкист 30 ОМБР им Князя Острожского Николай Довгонюк: "Хочется вертолет".

В этом контрнаступлении вокруг Бахмута главная задача – перебить пути снабжения врага. Чтобы россияне не могли доставить своим ни продовольствия, ни оружие, ни солдат. И наши противотанкисты ночными выстрелами по вражеским машинам, которые везли на пополнение в окопы, перебили единственную из дорог.

А без помощи россияне в тех окопах долго не продержатся, говорят солдаты. Поэтому ожидают очередной "жест доброй воли". Правда, успеют ли сбежать оккупанты — никто не уверен.

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