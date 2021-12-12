"Джавелины" на Донбассе и другое новейшее оружие, которое остановит врага

"Джавелины" на Донбассе и другое новейшее оружие, которое остановит врага

"Джавелины" — оружие защиты, которое поможет остановить бронетехнику оккупантов в случае вторжения.

Нашей армии – 30 лет. Корреспондент Андрей Цаплиенко увидел, как она меняется на глазах, овладевая самым современным вооружением. В основном, оборонное.

Об этом говорится в ТСН.Тиждень.

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"Джавелины" — оружие защиты, которое поможет остановить бронетехнику оккупантов в случае вторжения. И не существует никаких географических ограничений, где и как Украина будет защищать себя "Джавелинами".

"На самом деле – это единственный вид американского вооружения в Украине, который всерьез отпугивает россиян. Они даже наваривают специальные сетки над своими танками, надеются, что они оградят их от ударов сверху. Но вряд ли это им поможет", — сказал Андрей Цаплиенко, корреспондент.

Попытки защититься от "Джавелинов" могут свидетельствовать о том, что российские танкисты готовятся въезжать на украинскую территорию. Надеются, что такая авоська сверху должна ослабить сокрушительную силу "Джавелина". Но обучение показали, что если ракета уже увидела танк, она его гарантированно остановит.

"Применение "Джавелинов" – это крайняя мера, которую мы будем применять", – отметил Богдан, военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Именно психологический эффект изменил правила игры на линии разграничения. Теперь боевиков не тянет разворачивать тяжелые пушки. За их движением наблюдают камеры стоимостью в миллион долларов — самый дорогой и важный компонент беспилотного разведчика.

"Несколько дней назад Путин звонил по телефону Эрдогану и требовал от турецкого президента вообще прекратить продажу беспилотников Украине. Как реагирует Турция? Несмотря на агрессивную реакцию Кремля, Анкара наоборот увеличивает поставки этих крылатых работе для Украинских Вооруженных Сил и ускоряет открытие у нас центра по обслуживанию боевых дронов", — добавил Цаплиенко.

В ближайшее время производитель "Байракторов" передаст Украине еще два десятка беспилотников, утверждают западные источники. А сервисный центр, в конце концов, превратят в завод по выпуску еще более продвинутых модернизированных крылатых машин.

После оккупации Крыма морские рубежи – болевая точка украинской обороны. Поэтому любая новая боевая единица в ВМС увеличивает вероятность эффективного сопротивления на море.

Андрей Цаплиенко: "Свежее пополнение украинского флота. Сделано в Америке. Патрульный катер "Сумы" и рядом стоит "Фастов". Конечно, это небольшие ракетные корабли, но это лишь часть американской военно-морской помощи, которую в ближайшее время получит Украина".

Всего у Украины будет семь таких катеров класса "Айленд".

В более близких планах то, что вызывает истерику у Кремля. Британцы будут строить для Украины военно-морские базы в Бердянске и Очакове. Украинские берега будут прикрывать отечественные противокорабельные комплексы.

"Украина входит в клуб немногих стран, которые своими силами способны производить производство противокорабельных комплексов", — отметил Юрий Яцкевич, командир дивизиона ракетных комплексов "Нептун", подполковник.

Противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" уже несет службу в составе береговой обороны Военно-Морских сил.

Через несколько месяцев к охране украинских берегов прибудет целый дивизион таких умных ракет.

"Именно весной 2022 года дивизион будет готов к выполнению задач по назначению. После чего будет проведено боевое согласование, боевые пуски", — добавил Юрий Яцкевич, командир дивизиона ракетных комплексов "Нептун", подполковник.

Авторы: Андрей Цаплиенко, Сергей Азаренко, Павел Парфенюк, Виталий Ткачук, ТСН Тиждень, 1+1.