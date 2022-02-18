Джин из слоновьих экскрементов приобретает популярность в мире: какие у него цена и вкус

Джин из слоновьих экскрементов приобретает популярность в мире: какие у него цена и вкус

Напиток нашел своих поклонников.

Джин из слоновьих экскрементов – такой необычный напиток приобретает популярность в мире. Изготовляют его в одном из заповедников Южной Африки, где живут, собственно, ушастые производители продукта. Что вдохновило людей делать такой необычный алкоголь – и, главное, какой у напитка вкус, – говорилось в сюжете ТСН.19:30 17 февраля.

Все началось с экскурсии — на сафари в Южной Африке Лес с женой посетили слонов. А там гид рассказал интересный факт – ушастые переваривают лишь треть из того, что съедают. Остальное – оказывается в экскрементах.

Так что паре пришло в голову — производить из тех фекалий джин. Слоновые отходы жизнедеятельности тщательно моют, а затем смешивают со спиртовой основой – вкус и запах, говорят, уникальны. Инновационный продукт изрядно удивил южноафриканцев.

Но, наконец, напиток нашел своих поклонников — как внутри страны, так и за рубежом. Джин из кизяков теперь поставляют в страны Европы, Соединенных Штатов, Японию и Тайвань — ежемесячно экспортируют полторы тысячи бутылок. Владелец компании спрос объясняет человеческим интересом.

Какой же он по вкусу – рассказывают в местном баре – вдобавок рекомендуют, как лучше смешать с такого джина коктейль: сюда можно добавить свежевыжатый апельсиновый сок и немного льда. Это очень освежающий, очень цитрусовый напиток с землистым вкусом.

За бутылку джина из фекалий правят около тысячи гривен. И 15% от доходов владельцы компании передают работникам, поставляющим ценное сырье – деньги идут в заповедник, где содержат слонов.

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