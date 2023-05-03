Джип за 200 гривен доната: волонтер из Винницы решил разыграть свой новенький автомобиль в лотерею ради бойцов

Надеется собрать на армию около миллиона гривен, потому что военные заказывают еще дронов и не только.

В Винницкой области волонтер решил разыграть в лотерею свой внедорожник. Стать участником розыгрыша можно всего за 200 грн – все собранные деньги Богдан Троценко хочет переправить на нужды защитников. Во время регистрации участников – надеется собрать миллион гривен, говорится в ТСН.

Большой, мощный и почти новый. "Трехлитровый дизель, 260 лошадиных сил, полный привод", — показывает внедорожник Богдан, которого приобрел еще до войны новым, за 600 тысяч гривен.

Говорит, собирал на такой автомобиль с десяток лет, но теперь решил отдать. “Решил отдать после того, как встретился с нашим военным, который приехал в отпуск и после ужасов, что рассказал. После того не было сомнений, приехал домой и говорю жене, нужно что-то делать”, — рассказывает мужчина.

Сначала думал продать в пользу военных, но благодаря лотерее, уверен, насобирает больше. О розыгрыше мужчина объявил в соцсети, чтобы принять участие в нем, люди должны задонатить минимум 200 гривен. "Человек за 200 грн покупает номер, у него есть одно место, количество номерков неограниченное, человек может задонатить тысячу, две, три и иметь больше шансов", — объясняет волонтер.

Розыгрыш будет прозрачным, уверяет Богдан. Специальная программа через несколько секунд сгенерирует случайный номер победителя и за донат на армию человек получит внедорожник.

Пока идет регистрация участников лотереи, на счет уже пришло 400 тыс. гривен. За эти деньги Богдан приобрел микроавтобус и дрон для 5-й бригады. "Птичка" уже летает на передовой и доставляет немало хлопот россиянам.

Разыграть машину волонтер хочет, когда наберется 5 тысяч участников, пока есть два. Надеется собрать на армию около миллиона гривен, потому что военные заказывают еще дронов и не только.

Миллион гривен для ВСУ: волонтер разыграет в лотерею свой внедорожник

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